Lluvias ligeras y temperaturas moderadas en Añatuya: pronóstico para hoy Sábado 14 de noviembre de 2026

Los añatuyenses experimentan un clima variable hoy, con lluvias ligeras y temperaturas que oscilan entre los 24 y 29 grados. El pronóstico para los próximos días anticipa más inestabilidad.

Hoy 08:22

El clima en Añatuya para hoy se presenta con lluvia ligera en la ciudad, con una temperatura actual de 24.5 °C, aunque la sensación térmica es de 27 °C. La humedad se encuentra en un 87%, lo que puede generar una sensación de calidez entre los añatuyenses.

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Para el día de hoy, se esperan lluvias irregulares en las cercanías, con temperaturas que oscilarán entre los 23.4 °C de mínima y los 29.8 °C de máxima. Es recomendable que los habitantes de Añatuya se preparen para un clima cambiante a lo largo del día.

El viento sopla del sureste a 12.2 km/h, lo que puede aportar un alivio momentáneo al calor, aunque la humedad elevada podría hacer que la sensación sea más intensa para los añatuyenses.

El pronóstico para mañana, domingo 15 de noviembre, indica la llegada de chubascos ligeros con una mínima de 22.2 °C y una máxima de 31.8 °C. Los añatuyenses deberán estar atentos a las condiciones climáticas que podrían cambiar de un momento a otro.

Finalmente, el lunes 16 de noviembre, se anticipa una llovizna ligera con temperaturas que oscilarán entre los 22.2 °C y los 31.4 °C. Es importante que los ciudadanos de Añatuya se mantengan informados sobre el clima, ya que la inestabilidad continuará en los próximos días.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.