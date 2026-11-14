Nora Colosimo se metió en la pelea de Wanda y la China Suárez con un polémico insulto

La madre de la mediática reaccionó al material que se viralizó en las últimas horas y dejó en claro su postura frente al conflicto.

Hoy 08:25

La mamá de Wanda Nara está muy angustiada por el presente de su hija, que en las últimas horas quedó en el ojo del huracán tras la aparición de un escandaloso video en el que se la escuchó amenazando a la China Suárez.

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Este viernes, al aire de LAM (América), Nora Colosimo manifestó su hartazgo y se despachó contra la actriz con un polémico insulto. “Zorra”, le dijo.

Esa había sido la misma palabra que utilizó Wanda en octubre de 2021, cuando descubrió que su esposo, Mauro Icardi, se había visto a escondidas con la ex Casi ángeles en un hotel de París mientras ella se encontraba en la Semana de la Moda, en Milán.

La angelita está en alerta por lo que pueda pasar de ahora en adelante con la empresaria, ya que Suárez la denunciará por amenazas.

“Muerta de hambre, prostituta. Sos una neg... de mie... que está acá por plata. Te voy a matar. Te mato yo a palos”, fue lo que Wanda le dijo a María Eugenia el viernes en “la casa de los sueños”.