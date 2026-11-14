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La Banda se prepara para un fin de semana lluvioso: pronóstico del clima para hoy Sábado 14 de noviembre de 2026

Los bandeños deben prepararse para un clima inestable este fin de semana, con lluvias y temperaturas variables. El pronóstico indica que la lluvia ligera será la constante en los próximos días.

Hoy 08:11

En La Banda, Santiago del Estero, el clima actual se presenta con lluvia ligera, lo que marca el inicio de un fin de semana inestable para los bandeños. La temperatura actual es de 23.5 °C, aunque la sensación térmica se eleva a 26.2 °C, debido a la alta humedad que alcanza el 90%.

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Para hoy, se espera que el clima continúe con chubascos ligeros, con una mínima de 23.2 °C y una máxima que podría llegar hasta 34.2 °C. Esto significa que, a pesar de la lluvia, las temperaturas podrán ser bastante elevadas en horas de la tarde.

El domingo, los bandeños se enfrentarán a lluvias irregulares en las cercanías, con temperaturas mínimas de 21.8 °C y máximas que no superarán los 32.7 °C. Es recomendable estar atentos a los cambios en las condiciones climáticas a lo largo del día.

Ya para el lunes, se anticipan tormentas eléctricas en la región, lo que podría afectar las actividades al aire libre de los bandeños. La mínima se situará en 23.3 °C y la máxima alcanzará los 33.2 °C.

En resumen, el clima en La Banda para hoy Sábado 14 de noviembre de 2026 se caracterizará por chubasco ligero y temperaturas que oscilan entre los 23.2 °C y 34.2 °C. Se recomienda a los bandeños estar preparados para la lluvia y las posibles tormentas en los próximos días.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.

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