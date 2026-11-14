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Policiales

Hallaron el cuerpo del pescador de 39 años que había desaparecido en el río Dulce

José Esteban Argañarás fue arrastrado por la corriente durante la noche del jueves mientras pescaba junto a su primo en el Dique Los Quiroga. Personal del Grupo Especial de Rescate (GER) logró localizar el cuerpo.

Hoy 11:52
Foto de archivo.

La búsqueda del pescador que había desaparecido en las aguas del río Dulce tuvo un desenlace trágico. Durante la mañana de este sábado, personal del Grupo Especial de Rescate (GER) encontró el cuerpo de José Esteban Argañarás, de 39 años, quien era intensamente buscado desde la noche del jueves.

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El hombre, domiciliado en el barrio Río Dulce de La Banda, había sido arrastrado por la corriente mientras se encontraba pescando junto a un primo en inmediaciones del Dique Los Quiroga.

De acuerdo con la información policial, el episodio ocurrió cerca de las 22.50 del jueves último, cuando Argañarás y su primo, Daniel Ernesto Pereyra, de 30 años, se encontraban en el lugar. En determinado momento, ambos comenzaron a tener dificultades para mantenerse a flote.

Pereyra logró alcanzar la superficie y ponerse a salvo, pero Argañarás fue arrastrado por las aguas y desapareció de la superficie.

La situación movilizó a familiares, efectivos policiales y especialistas del GER, que desplegaron un operativo de búsqueda en el sector. Tras varias horas de rastrillajes, este sábado los rescatistas lograron localizar el cuerpo.

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