Con presencia santiagueña, Los Pumas vencieron a Italia y se recuperaron en el Nations Championship

El equipo de Felipe Contepomi, que contó con el santiagueño Facundo Isa, se impuso de manera ajustada 19-14 ante los dirigidos por Gonzalo Quesada. El próximo sábado enfrentará a Francia en París.
Los Pumas consiguieron una ajustada victoria por 19-14 ante Italia, en el estadio Luigi Ferraris de Génova, por la quinta jornada del Nations Championship. En un encuentro marcado por las imprecisiones y la indisciplina de ambos equipos, el seleccionado argentino logró imponerse con la participación del santiagueño Facundo Isa, quien ingresó durante el complemento.
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El conjunto dirigido por Felipe Contepomi tuvo que trabajar más de lo esperado para superar a un rival que comenzó mejor y logró ponerse en ventaja rápidamente. A los 4 minutos del primer tiempo, Monty Ioane apoyó el primer try para Italia, convertido posteriormente por Tommaso Allan.
Argentina intentó hacerse dueña de la posesión, pero cometió numerosas infracciones y encontró dificultades para avanzar ante la defensa italiana. Incluso, Tomás Albornoz recibió una tarjeta amarilla a los 28 minutos, complicando aún más el desarrollo del encuentro.
Sin embargo, sobre el cierre de la primera mitad, Bautista Bernasconi apareció para apoyar el try argentino, luego de una buena acción colectiva a partir de un lineout. Con la conversión de Albornoz, Los Pumas se fueron al descanso con el marcador igualado 7-7.
En el complemento, el seleccionado nacional logró mejorar su rendimiento y encontró los espacios necesarios para dar vuelta el resultado. A los 14 minutos, Rodrigo Isgró apoyó una conquista sobre la punta derecha y puso en ventaja a la Argentina.
A los 15 minutos del segundo tiempo, el santiagueño Facundo Isa ingresó en reemplazo de Juan Martín Scelzo, formando parte de las modificaciones realizadas por Contepomi para fortalecer el pack de forwards y mejorar el rendimiento en las formaciones fijas.
El tercera línea santiagueño aportó su presencia en una etapa decisiva del encuentro, cuando Los Pumas buscaban consolidar la ventaja y sostener el control frente a la presión del seleccionado italiano.
Poco después, a los 20 minutos del complemento, Mateo Carreras apoyó el tercer try argentino, que fue convertido por Albornoz para ampliar la diferencia a 19-7.
Sin embargo, Italia volvió a meterse en partido luego de un try penal, en una acción que también derivó en la tarjeta amarilla para Efraín Elías. Antes, Joel Sclavi había sido amonestado, por lo que el seleccionado argentino debió afrontar momentos complicados en inferioridad numérica.
En los minutos finales, el equipo italiano buscó una última oportunidad para dar vuelta la historia, pero no logró aprovechar sus posibilidades. Un penal ejecutado por Paolo Garbisi terminó directamente por el ingoal y selló el triunfo argentino.
De esta manera, Los Pumas se quedaron con una victoria por 19-14, aunque dejaron varios aspectos por corregir, especialmente en el manejo de la pelota y la disciplina.
El triunfo también tuvo un condimento especial para Santiago del Estero, con una nueva participación de Facundo Isa vistiendo la camiseta del seleccionado argentino en una competencia internacional de primer nivel.
Síntesis Italia vs Los Pumas
Italia (14): 1. Danilo Fischetti, 2. Giacomo Nicotera, 3. Simone Ferrari, 4. Niccolò Cannone, 5. Federico Ruzza, 6. Ross Vintcent, 7. Manuel Zuliani, 8. Lorenzo Cannone, 9. Stephen Varney, 10. Paolo Garbisi, 11. Monty Ioane, 12. Leonardo Marin, 13. Paolo Odogwu, 14. Ange Capuozzo, 15. Tommaso Allan.
Ingresaron: ST. 15’ Gianmarco Lucchesi por Nicotera, Muhamed Hasa por Fischetti y Enoch Opoku Gyamfi por Cannone; 16’ Marco Riccioni por Ferrari, 29’ Federico Mori por Odogwu, 35’ Alessandro Ortombina por Ruzza y Alessandro Garbisi por Varney. Entrenador: Gonzalo Quesada.
Los Pumas (19): 1. Boris Wenger, 2. Bautista Bernasconi, 3. Francisco Moreno, 4. Guido Petti, 5. Pedro Rubiolo, 6. Pablo Matera (C), 7. Joaquín Moro, 8. Juan Martín Scelzo, 9. Simón Benítez Cruz, 10. Tomás Albornoz, 11. Mateo Carreras, 12. Santiago Chocobares, 13. Justo Piccardo, 14. Rodrigo Isgró, 15. Bautista Delguy.
Ingresaron: ST. 4’ Juan Martín González por Moro, 11’ Joel Sclavi por Moreno, Mayco Vivas por Wenger y Gonzalo García por Benítez Cruz; 14’ Facundo Bosch por Bernasconi, 15’ Facundo Isa por Scelzo y Efraín Elías por Petti. Entrenador: Felipe Contepomi.
Puntos en el primer tiempo: 4’ Try de Monty Ioane convertido por Tommaso Allan (I), 39’ Try de Bautista Bernasconi convertido por Tomás Albornoz (LP).
Resultado parcial: Italia 7-7 Los Pumas.
Puntos en el segundo tiempo: 14’ Try de Rodrigo Isgró (LP), 20’ Try de Mateo Carreras convertido por Tomás Albornoz (LP), 24’ Try penal (I).
Resultado final: Italia 14-19 Los Pumas.
Amonestados: PT. 28’ Tomás Albornoz (LP). ST. 19’ Enoch Opoku Gyamfi (I), 21’ Joel Sclavi (LP), 24' Efraín Elías (LP).
Cuerpo arbitral: Nika Amashukeli (Georgia) como principal; Karl Dickson (Inglaterra) y Morné Ferreira (Sudáfrica) como asistentes. TMO: Olly Hodges (Irlanda) y FPRO: Ian Tempest (Inglaterra).
Estadio: Luigis Ferraris, Genova, Italia.