Le dijo al vecino que no se “cuelgue” del servicio eléctrico y fue atacado a puñaladas

El violento episodio ocurrió durante esta madrugada en Villa Balnearia. La víctima, de 32 años, denunció que fue atacada con un arma blanca durante una gresca con un vecino y sus familiares.

Hoy 10:23

Una disputa entre vecinos terminó en un violento enfrentamiento con armas blancas durante los primeros minutos de este sábado 14 de noviembre, en la intersección de las calles Constitución y Vicente Peñaloza, en el barrio Villa Balnearia de Las Termas de Río Hondo.

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De acuerdo con el informe policial, alrededor de las 00:15, efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 57 acudieron al lugar y encontraron a Ernesto Tapia, de 32 años, quien presentaba heridas cortantes en el brazo y antebrazo izquierdo.

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El hombre manifestó que el conflicto se habría originado cuando observó a su vecino, conocido como “Cuyuyo”, presuntamente realizando una conexión irregular al servicio eléctrico para acceder a su domicilio. Al reclamarle que se desconectara, se produjo una discusión que rápidamente pasó a la agresión física.

Según su relato, también intervinieron familiares del vecino, quienes comenzaron a arrojarle elementos contundentes, hasta que el señalado habría extraído un cuchillo de entre sus prendas y le asestó dos cortes en el antebrazo.

El episodio dejó lesiones en ambas partes. Tapia recibió asistencia médica en el CIS Termas, donde el profesional interviniente debió realizarle ocho puntos de sutura en el antebrazo izquierdo, siete en una herida del codo izquierdo y dos en el dedo anular de la mano izquierda, totalizando 17 puntos.

En tanto, el otro involucrado fue identificado como Santos Narciso Palomino, de 17 años, quien presentaba una herida superficial en el antebrazo izquierdo y una lesión cortante en el codo derecho, por las cuales recibió curaciones. Ambos fueron dados de alta médica.

En el lugar trabajó personal de Criminalística, que realizó tomas fotográficas y procedió al secuestro de un cuchillo. La fiscal interviniente, Dra. Pérez Vicens, dispuso que se reciba la denuncia penal a Tapia una vez que se encontrara en condiciones de hacerlo, además de las actuaciones de constatación y el croquis del escenario del enfrentamiento.