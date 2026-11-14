Silva Neder: “El ahorro fiscal y la baja presión impositiva es el fruto de un proyecto político firme y previsible”

El vicegobernador de la provincia analizó los recientes informes de las consultoras Politikon Chaco y Fundación Libertad.

Hoy 09:39

Carlos Silva Neder analizó los informes de las consultoras Politikon Chaco y Fundación Libertad, en base a datos oficiales de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP), que ubican a Santiago del Estero al frente del ranking nacional de resultado económico durante el primer semestre de 2026 y con la alícuota promedio de Ingresos Brutos más baja de la Argentina.

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En su evaluación de los indicadores, Silva Neder subrayó que las cifras reflejan el impacto de las políticas públicas implementadas inicialmente durante la gestión del exgobernador y actual senador nacional, Dr. Gerardo Zamora, y continuadas por la actual administración encabezada por el gobernador Elías Miguel Suárez.

"Los datos difundidos por organismos nacionales y consultoras privadas ratifican que Santiago del Estero cuenta con una administración ordenada y previsible. Lograr un ahorro corriente del 28,3%, casi cuatro veces por encima del promedio nacional del 7,3%, es la consecuencia directa de una planificación sostenida en el tiempo", señaló el Vicegobernador.

Según el relevamiento de Politikon Chaco, este margen financiero permitió a la provincia cubrir el 151% de su inversión pública total con recursos propios durante la primera mitad del año.

"El equilibrio fiscal no es un fin en sí mismo, sino la herramienta que permite financiar obras esenciales sin comprometer el patrimonio de los santiagueños, incluso en un contexto económico nacional complejo", subrayó.

De acuerdo con el estudio, la provincia mantiene una alícuota promedio en Ingresos Brutos del 3% —la más reducida del país frente a distritos que alcanzan el 6,2%—, al tiempo que registró un crecimiento real del 3,6% en la recaudación de dicho tributo entre enero y septiembre de 2026.

"Este informe demuestra que bajar la presión impositiva no desfinancia al Estado; por el contrario, dinamiza la actividad económica y fomenta la inversión privada", remarcó.