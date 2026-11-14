Scaloni pidió paciencia con los jóvenes y anticipó cambios para el partido ante Costa Rica

El entrenador de la Albiceleste analizó la caída frente a Uruguay en La Bombonera y destacó aspectos positivos del rendimiento.

Hoy 09:47

Lionel Scaloni analizó la derrota de la Selección Argentina por 2-1 ante Uruguay en La Bombonera y pidió paciencia con los jóvenes futbolistas que comienzan a ganar protagonismo en el seleccionado nacional, en el inicio de una nueva etapa tras el retiro de Lionel Messi.

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El entrenador reconoció que el equipo todavía tiene aspectos por mejorar, aunque rescató el rendimiento mostrado durante algunos pasajes del encuentro. “Noté momentos buenos del equipo, sobre todo en el segundo tiempo. Lógicamente, hay cosas para corregir. Sabíamos que iba a ser un rival difícil. Es lo que toca: seguir trabajando”, expresó.

Uno de los principales temas de su análisis fue el proceso de renovación que atraviesa la Albiceleste. En ese sentido, Scaloni pidió no trasladarles demasiada responsabilidad a los jugadores más jóvenes que comienzan a sumar minutos con la camiseta argentina.

“Paciencia, porque son chicos jóvenes, que van a dar. No podemos pretender que se pongan el equipo al hombro. Es difícil, sobre todo contra un gran rival”, sostuvo el entrenador.

Además, explicó que la intención del cuerpo técnico es incorporar progresivamente a los nuevos futbolistas sin perder la estructura colectiva del equipo.

“Queremos darles la oportunidad, que vayan agarrando ritmo de juego con esta camiseta. Tampoco es el plan que el equipo se desarme continuamente. Queremos darle un poquito de solidez a estos chicos”, señaló.

El DT también hizo referencia a la ausencia de los grandes referentes que marcaron una época en la Selección y remarcó que el recambio necesita tiempo para consolidarse.

“Los cracks ya sabemos que no están y los que se quedan sabemos que son buenos. Hay que darles tiempo. No pensemos que van a definir partidos los chicos jóvenes. Ojalá así sea, pero no les carguemos con esa responsabilidad”, manifestó.

Scaloni destacó la reacción de Argentina y respaldó a Rulli

Más allá del resultado, el entrenador aseguró que terminó conforme con la reacción del seleccionado después de quedar dos goles abajo.

“Me fui satisfecho por la reacción del equipo después del 2-0. El equipo llegó, tuvo paciencia. Te vas conociendo con tus compañeros, cómo se mueven. Eso te lo dan los partidos”, explicó.

También respaldó al arquero Gerónimo Rulli, quien llevó la cinta de capitán durante el encuentro y recibió dos goles.

“Gero es una garantía. Lo siento. No tuvo nada que hacer en los goles. Estamos contentos con él”, afirmó.

Habrá cambios para enfrentar a Costa Rica

De cara al próximo compromiso, Scaloni confirmó que realizará modificaciones en el equipo para enfrentar a Costa Rica, el martes en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

“El martes haremos unos cambios. Algunos pueden repetir, me parece que es justo. Algunos chicos me han gustado y pueden repetir”, anticipó.

Finalmente, el entrenador dejó en claro que el proceso de renovación no modifica la exigencia de representar a la Albiceleste.

“Somos la Selección Argentina y hay que competir siempre al máximo nivel. La manera de crecer es jugando partidos, dándole la chance a los chicos”, concluyó.