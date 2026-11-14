A salvo con una escolta VIP: un perrito entró a una autopista y dos policías lo ayudaron

Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran a dos policías motorizados con las luces de escolta encendidas.

Hoy 09:33

Dos agentes de tránsito en la provincia de Zhejiang (China) escoltaron a un perro hasta un lugar seguro después de que este se aventurara accidentalmente en una autopista elevada este jueves.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran a dos policías motorizados con las luces de escolta encendidas guiando al animal fuera de la peligrosa vía, evitando así un posible accidente.