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A salvo con una escolta VIP: un perrito entró a una autopista y dos policías lo ayudaron

Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran a dos policías motorizados con las luces de escolta encendidas.

Hoy 09:33
El perrito con escolta

Dos agentes de tránsito en la provincia de Zhejiang (China) escoltaron a un perro hasta un lugar seguro después de que este se aventurara accidentalmente en una autopista elevada este jueves. 

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Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran a dos policías motorizados con las luces de escolta encendidas guiando al animal fuera de la peligrosa vía, evitando así un posible accidente.

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