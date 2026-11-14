El Comité de Emergencia trabaja para despejar las calles tras el fuerte viento en la Capital santiagueña

Desde las primeras horas de este sábado, distintas áreas municipales realizan tareas para retirar árboles caídos, liberar calles y veredas y restablecer la circulación, luego de las fuertes ráfagas registradas durante la madrugada.

Hoy 09:07

El Comité de Emergencia de la Municipalidad de la Capital desplegó un operativo desde las primeras horas de este sábado para atender las consecuencias del fuerte viento que se registró durante la madrugada y provocó la caída de árboles en distintos sectores de la ciudad.

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Los trabajos se concentran principalmente en el despeje de calles, avenidas y veredas, con el objetivo de restablecer la circulación de vehículos y peatones y garantizar la seguridad de los vecinos.

Como primera medida, los equipos municipales priorizan las principales avenidas para normalizar el tránsito lo antes posible. En paralelo, se lleva adelante un relevamiento para identificar los daños ocasionados por las fuertes ráfagas.

Del operativo participan trabajadores de Defensa Civil, Parques y Paseos, Servicios Urbanos, Obras Públicas, Electricidad y Tránsito, dependencias que coordinan sus tareas para dar respuesta a las distintas situaciones registradas.

Desde el municipio continúan trabajando en las zonas afectadas y evaluando los daños provocados por el temporal.