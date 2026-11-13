EN VIVO | Los Pumas vuelven a la acción ante Italia por el Nations Championship 2026

El seleccionado argentino enfrenta al conjunto europeo en Génova, con el objetivo de recuperarse de la derrota ante Irlanda. Pablo Matera será el capitán.
Los Pumas volverán a la acción este sábado desde las 8.40 (hora argentina), cuando enfrenten a Italia en el estadio Luigi Ferraris de Génova, por la quinta fecha del Nations Championship 2026. El equipo dirigido por Felipe Contepomi buscará dejar atrás la caída por 42-12 ante Irlanda y contará con el santiagueño Facundo Isa entre los suplentes.
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El tercera línea surgido del Santiago Lawn Tennis Club tendrá la posibilidad de volver a sumar minutos con la camiseta nacional después de más de un año de ausencia. Actualmente en el Pau de Francia, Isa ocupará un lugar en el banco y será una de las alternativas para el complemento.
Para este compromiso, Contepomi realizará cinco modificaciones en la formación titular, con los ingresos de Bautista Bernasconi, Joaquín Moro, Juan Martín Scelzo, Simón Benítez Cruz y Rodrigo Isgró. Además, Pablo Matera volverá a ser el capitán ante la ausencia de Julián Montoya por lesión.
Por su parte, Italia, dirigida por el argentino Gonzalo Quesada, también intentará recuperarse después de caer ante Sudáfrica. El historial favorece a Los Pumas, con 18 victorias, cinco derrotas y un empate en 24 enfrentamientos.
La formación de Los Pumas: Boris Wenger, Bautista Bernasconi, Francisco Moreno; Guido Petti, Pedro Rubiolo; Pablo Matera, Joaquín Moro, Juan Martín Scelzo; Simón Benítez Cruz, Tomás Albornoz; Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Justo Piccardo, Rodrigo Isgró y Bautista Delguy.
Suplentes: Facundo Bosch, Mayco Vivas, Joel Sclavi, Efraín Elías, Juan Martín González, Facundo Isa, Gonzalo García y Gerónimo Prisciantelli.
El encuentro comenzará a las 8.40 de Argentina y será televisado en vivo por ESPN y Disney+.