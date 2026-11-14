Emiliano Basabe se mostró ilusionado tras su regreso a Olímpico: “Estoy muy contento de volver al club”

El experimentado alero tuvo su primer entrenamiento con el Negro y destacó el recibimiento de sus compañeros.

Hoy 10:15

Emiliano Basabe comenzó oficialmente su segunda etapa en Olímpico de La Banda y expresó su entusiasmo por regresar a una institución en la que ya tuvo un paso durante la temporada 2018/19. Tras completar su primer entrenamiento, el alero destacó la buena recepción del plantel y del cuerpo técnico encabezado por Leonardo Costa.

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“Estoy muy contento de regresar al club. Los chicos me recibieron muy bien, el cuerpo técnico también. Tengo relación con varios de los jugadores que están en el plantel, así que la adaptación va a ser muy fácil”, expresó el flamante refuerzo del conjunto bandeño.

El jugador remarcó que su conocimiento de la institución fue uno de los factores que facilitaron su regreso. “Está la misma gente que cuando estuve en 2018. Conozco a los dirigentes y a quienes trabajan acá, así que eso ayudó mucho”, explicó.

En cuanto a sus primeras impresiones sobre el plantel, Basabe destacó las variantes ofensivas del Negro y el entusiasmo de los jugadores más jóvenes.

“Lo veo muy bien, creo que es un equipo que tiene mucho gol en varias posiciones. Los extranjeros están muy bien y hay un grupo de jóvenes con muchas ganas”, analizó.

Además, aseguró que su principal objetivo será aportar experiencia y adaptarse rápidamente al funcionamiento del equipo, complementando el liderazgo de Lucas Pérez.

“Creo que puedo aportar un poco de experiencia. Se ve que a los chicos les gusta mucho trabajar, así que quiero meterme enseguida en esa dinámica y sumar lo que siempre brindé en los equipos donde estuve”, sostuvo.

Su mirada sobre la Liga Nacional

El alero también se refirió al nivel de competencia de la Liga Nacional de Básquet, que considera especialmente equilibrada durante esta temporada.

“Veo una Liga muy pareja. Todos los días tenés un desafío importante y hay que presentarse al ciento por ciento. Si te desconcentrás, te pasa factura”, señaló.

En ese sentido, recordó que varios encuentros tuvieron remontadas importantes y advirtió que los equipos no pueden relajarse, incluso cuando consiguen ventajas amplias en el marcador.

Basabe consideró que existe una mayor paridad respecto de la temporada anterior y que todavía no aparece un candidato claramente superior al resto.

Por último, el jugador compartió su alegría por el reciente nacimiento de su segundo hijo, una noticia que acompaña este nuevo desafío profesional. Si bien por el momento se encuentra solo en La Banda, espera reunirse próximamente con su familia para instalarse en la ciudad.

De esta manera, Emiliano Basabe inicia una nueva etapa en Olímpico con la ilusión de aportar su experiencia y contribuir al crecimiento del equipo en lo que resta de la temporada.