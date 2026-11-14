Remedios de Escalada: controlaron la fuga de gas y los evacuados comienzan a regresar a sus hogares

El Municipio de Lanús confirmó esta mañana que MetroGAS pudo cortar la fuga de gas en Remedios de Escalada, luego del fatídico incendio derivado en explosión por la rotura de un caño. En un comunicado, le informó a los vecinos sobre el avance de la investigación del siniestro y expresó que los evacuados reciben asistencia para volver a sus casas, mientras evalúan los daños.
Durante la madrugada, la empresa MetroGAS "finalmente pudo cortar la fuga de gas", informó la dependencia, mientras el personal de Bomberos extinguió por completo el incendio.
Por otra parte, la zona afectada continuará restringida al tránsito "hasta completar el diagnóstico y las tareas de limpieza. Mientras, avanza la investigación judicial para determinar cómo se sucedieron los hechos y el grado de responsabilidad de las empresas que intervinieron".
Por último, agradeció la labor del personal del Sistema de Emergencias Lanús - compuesto por Bomberos, Defensa Civil, Salud, Desarrollo Social y Seguridad, además de un sentido mensaje a las instituciones que brindaron apoyo, como el Club Atlético Talleres "que prestó sus instalaciones para el Centro de Evacuados, a los grupos scout y la Parroquia Nuestra Señora de los Remedios".
Según el comunicado oficial, la rotura se habría producido a las 9:44, más de una hora antes de la explosión. El municipio sostuvo que, tras detectar el incidente, el personal de la empresa habría informado inicialmente al sistema interno de emergencias de MetroGAS en lugar de activar el protocolo local, una situación que será parte de la investigación judicial.
El municipio sostuvo que, tras detectar el incidente, el personal de la empresa informó la falla internamente en lugar de activar el protocolo local.
Por este motivo, la fiscal a cargo de la causa ordenó la demora de dos directivos de MetroGAS, según informó el Municipio de Lanús. El titular de Defensa Civil local, Claudio Arale, indicó además que la medida fue dispuesta por la Fiscalía en el marco de la investigación sobre lo ocurrido.
Varios testimonios de vecinos y transeúntes coincidieron en que se sentía mucho olor a gas previo a la explosión. Elena, la dueña de una fiambrería, expresó que tras la tragedia "no quedó nada" de su local y que "perdió todo". También denunció que las fuerzas de asistencia tardaron varias horas en llegar.
“Abrí a la mañana y sentí el olor a gas. Fue un olor muy fuerte, no se podía respirar. La chica que trabaja conmigo salió y nos dijeron que cortemos la luz y que salgamos del negocio”, explicó la mujer.