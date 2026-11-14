Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 14 NOV 2026 | 27º
X
Policiales

Madrugada violenta: una trabajadora sexual habría atacado a golpes a un hombre de 73 años

La víctima ingresó al CIS Termas con lesiones en el rostro y piernas. Relató que se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas junto a una mujer de 33 años cuando lo agredió físicamente.

Hoy 10:33

Un episodio de violencia se registró alrededor de las 5 de este sábado 14 de noviembre, en inmediaciones de avenida Néstor Kirchner y San Martín, en el barrio Herrera El Alto de Las Termas de Río Hondo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La intervención policial se produjo luego de que se tomara conocimiento del ingreso de un hombre de 73 años a la guardia de adultos del CIS Termas, trasladado en ambulancia. El mismo presentaba lesiones en distintas partes del cuerpo y se encontraba en estado de ebriedad.

De acuerdo con lo manifestado por el propio damnificado, identificado como Manuel Alberto Sánchez, momentos antes se encontraba en su vivienda consumiendo bebidas alcohólicas junto a una mujer de 33 años, señalada en el informe policial como trabajadora sexual.

Te recomendamos: Le dijo al vecino que no se “cuelgue” del servicio eléctrico y fue atacado a puñaladas

En esas circunstancias, y siempre según la versión del hombre, la mujer habría comenzado a agredirlo físicamente, provocándole lesiones en el rostro y en los miembros inferiores.

La acompañante fue identificada como Dalma Judith Orellana, de 33 años, quien no tendría domicilio fijo.

El diagnóstico médico

El profesional que lo asistió diagnosticó escoriaciones y politraumatismos. Debido a su estado, el hombre quedó en observación con hidratación mediante suero fisiológico intravenoso hasta aproximadamente las 8 de la mañana, a fin de recuperar la lucidez.

En el caso tomó intervención la fiscal de turno, Dra. Pérez Vicens, quien dispuso la adopción de las medidas pertinentes para esclarecer lo sucedido y determinar las circunstancias en las que se produjo la presunta agresión.

La investigación continúa bajo intervención de la Fiscalía.

TEMAS Termas de Río Hondo
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Violento temporal: el fuerte viento provocó numerosos destrozos en la Madre de ciudades
  2. 2. El tiempo en Santiago del Estero para este sábado 14 de noviembre de 2026: anuncian tormentas y un descenso de temperatura
  3. 3. Un Boca entonado se mide ante Banfield en busca de la final de la Copa Argentina
  4. 4. El Comité de Emergencia trabaja para despejar las calles tras el fuerte viento en la Capital santiagueña
  5. 5. Con presencia santiagueña, Los Pumas vencieron a Italia y se recuperaron en el Nations Championship
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT