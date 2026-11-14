Madrugada violenta: una trabajadora sexual habría atacado a golpes a un hombre de 73 años

La víctima ingresó al CIS Termas con lesiones en el rostro y piernas. Relató que se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas junto a una mujer de 33 años cuando lo agredió físicamente.

Hoy 10:33

Un episodio de violencia se registró alrededor de las 5 de este sábado 14 de noviembre, en inmediaciones de avenida Néstor Kirchner y San Martín, en el barrio Herrera El Alto de Las Termas de Río Hondo.

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La intervención policial se produjo luego de que se tomara conocimiento del ingreso de un hombre de 73 años a la guardia de adultos del CIS Termas, trasladado en ambulancia. El mismo presentaba lesiones en distintas partes del cuerpo y se encontraba en estado de ebriedad.

De acuerdo con lo manifestado por el propio damnificado, identificado como Manuel Alberto Sánchez, momentos antes se encontraba en su vivienda consumiendo bebidas alcohólicas junto a una mujer de 33 años, señalada en el informe policial como trabajadora sexual.

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En esas circunstancias, y siempre según la versión del hombre, la mujer habría comenzado a agredirlo físicamente, provocándole lesiones en el rostro y en los miembros inferiores.

La acompañante fue identificada como Dalma Judith Orellana, de 33 años, quien no tendría domicilio fijo.

El diagnóstico médico

El profesional que lo asistió diagnosticó escoriaciones y politraumatismos. Debido a su estado, el hombre quedó en observación con hidratación mediante suero fisiológico intravenoso hasta aproximadamente las 8 de la mañana, a fin de recuperar la lucidez.

En el caso tomó intervención la fiscal de turno, Dra. Pérez Vicens, quien dispuso la adopción de las medidas pertinentes para esclarecer lo sucedido y determinar las circunstancias en las que se produjo la presunta agresión.

La investigación continúa bajo intervención de la Fiscalía.