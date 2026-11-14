“En La Boca mando yo”: así refelejaron los medios uruguayos el triunfo ante Argentina en La Bombonera

La prensa de Uruguay celebró la victoria por 2-1 de la Celeste y destacó el primer gran triunfo del ciclo de Diego Forlán. Los principales diarios también hicieron referencia al inicio de la era post-Messi en la Albiceleste.

Hoy 11:58

La derrota de la Selección Argentina por 2-1 ante Uruguay en La Bombonera tuvo una fuerte repercusión en los medios del país vecino, que celebraron el triunfo de la Celeste y destacaron la actuación del equipo dirigido por Diego Forlán en el comienzo de una nueva etapa.

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El resultado generó entusiasmo entre los uruguayos, especialmente porque volvió a repetirse una victoria en el estadio de Boca, escenario donde la Celeste ya había derrotado a Argentina por 2-0 en noviembre de 2023, cuando era conducida por Marcelo Bielsa.

Uno de los titulares más llamativos fue el del diario El País, que publicó: “En la Boca mando yo: Uruguay volvió a ganarle a Argentina con una nueva figura y una doble victoria para Forlán”.

En su análisis, el periódico destacó la efectividad uruguaya en las jugadas de pelota parada y las dificultades del seleccionado argentino para encontrar respuestas en su primer encuentro sin Lionel Messi.

Por su parte, Montevideo Portal utilizó la expresión “Maestro style”, en referencia a Oscar Washington Tabárez, y tituló: “Uruguay, con la vieja receta de siempre, derrotó 2-1 a Argentina en La Bombonera”.

Otro de los medios que puso el foco en la ausencia del histórico capitán argentino fue El Observador, que encabezó su cobertura con la frase: “Ya sin Lionel Messi, la selección argentina cayó frente a Uruguay en La Bombonera”.

En tanto, La Diaria Deporte resaltó la efectividad del equipo de Forlán con un título que sintetizó el desarrollo del encuentro: “Ataca Argentina, gol de Uruguay: gran triunfo celeste 2-1 en La Bombonera”.

De esta manera, la prensa uruguaya celebró una victoria especial ante su clásico rival rioplatense, que significó uno de los primeros grandes resultados del nuevo ciclo encabezado por Diego Forlán.

Mientras tanto, la Selección Argentina de Lionel Scaloni buscará recuperarse de la derrota el próximo martes ante Costa Rica, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el cierre de la fecha FIFA de noviembre.