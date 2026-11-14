Cómo sigue la agenda de la Selección Argentina tras la derrota ante Uruguay: cuándo vuelve a jugar y dónde

La Albiceleste retomará los entrenamientos en Ezeiza para preparar el próximo compromiso de la doble fecha FIFA.

Hoy 11:37

La Selección Argentina buscará recuperarse de la derrota por 2-1 ante Uruguay en La Bombonera y ya tiene la mirada puesta en su próximo compromiso internacional. El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Costa Rica el martes 17 de noviembre, desde las 20, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el último amistoso del año.

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Tras la caída frente a la Celeste, el plantel regresará a los entrenamientos en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, donde continuará trabajando para corregir los errores del encuentro anterior y fortalecer el funcionamiento colectivo en esta nueva etapa sin Lionel Messi.

El cuerpo técnico aprovechará los próximos días para evaluar el rendimiento de los futbolistas y definir la formación que saldrá a la cancha en Córdoba. Scaloni ya anticipó que realizará modificaciones en el equipo, aunque algunos de los jugadores que enfrentaron a Uruguay podrían repetir como titulares.

Una de las principales incógnitas estará nuevamente en el arco. Emiliano “Dibu” Martínez, quien continúa recuperándose de una fractura de mandíbula, había manifestado su intención de jugar ante Uruguay, pero finalmente el entrenador decidió darle la titularidad a Gerónimo Rulli, quien también llevó la cinta de capitán.

De cara al encuentro frente a Costa Rica, Scaloni deberá resolver si Martínez está en condiciones de regresar o si mantiene a Rulli bajo los tres palos.

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Cuándo juega Argentina ante Costa Rica y cómo conseguir entradas

El próximo compromiso de la Albiceleste será el martes 17 de noviembre, a las 20, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Las entradas para el amistoso se encuentran disponibles a través de la plataforma Deportick, según la información difundida para el encuentro.

Después de este partido, Argentina no volverá a jugar hasta 2027, cuando comenzará a preparar su camino rumbo al Mundial 2030. Por el momento, no hay fechas oficiales confirmadas para sus primeros encuentros de Eliminatorias, aunque se espera que la competencia comience en septiembre.

Walter Samuel se despedirá del cuerpo técnico

El encuentro ante Costa Rica también tendrá un significado especial para el cuerpo técnico de la Selección Argentina, ya que Walter Samuel dejará su cargo como colaborador de Lionel Scaloni.

El exdefensor iniciará una nueva etapa profesional con la intención de convertirse en entrenador principal, con Europa como posible destino.

De esta manera, la Selección Argentina buscará cerrar el 2026 con una victoria ante Costa Rica, mientras continúa el proceso de renovación de su plantel y comienza a proyectar los próximos desafíos internacionales.