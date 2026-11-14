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En imágenes: las fuertes ráfagas llevaron todo a su paso y provocaron daños en toda la provincia

El cambio de tiempo había sido anunciado por el Servicio Meteorológico Nacional, aunque no se esperaba la violencia con la que llegó. Gran parte de la provincia sufrió distintos daños, entre ellos, caída de árboles y postes que afectaron distintos servicios.

Hoy 11:41

La provincia entera trabaja para superar los inconvenientes que generó el fuerte cambio de tiempo, que llegó en horas de la madrugada con una intensa precipitación y vientos que destrozaron todo a su paso.

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Aquí, distintas imágenes que evidencian la ferocidad del fenómeno que alcanzó a gran parte de Santiago del Estero:

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