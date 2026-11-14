Furia climática en el sudeste santiagueño: violento temporal azotó Quimilí, Los Juríes y zonas rurales causando graves daños materiales

Con registros que superaron los 100 milímetros de lluvia y ráfagas destructivas tras una ola de calor extremo, el fenómeno provocó caídas de postes de tendidos eléctricos y otros daños.

Hoy 11:59

Una madrugada de terror y destrucción se vivió en el interior de Santiago del Estero.

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Luego de jornadas agobiantes con temperaturas que superaron los 40 grados, un fuerte temporal de lluvia y viento descargó toda su furia sobre Quimilí, Los Juríes, Tomás Young y parajes vecinos, dejando un saldo de severos daños en la infraestructura urbana y rural, aunque afortunadamente sin víctimas personales.

El brusco descenso de temperatura llegó acompañado por ráfagas huracanadas y un diluvio que superó la barrera de los 100 milímetros en Quimilí y en Los Juríes y parajes cercanos, donde el casco urbano registró unos 60 mm bajo alerta continua.

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La violencia del viento fue el factor más destructivo de la noche, arrasando con el tendido eléctrico, derribando árboles de gran porte y arrancando techos de cuajo.

Daños causados por la tormenta

En la ciudad de Quimilí, cabecera del departamento Moreno, el amanecer expuso la gravedad del fenómeno. La caída de decenas de postes y cables del tendido eléctrico dejó a gran parte de la ciudad sin suministro de energía, además de registrarse voladuras de techos y serias filtraciones en múltiples viviendas.

Ante la crisis, el intendente Sixto Díaz dispuso la conformación inmediata de un comité de emergencia. Cuadrillas municipales trabajan a contrarreloj en conjunto con los Bomberos Voluntarios y operarios de EDESE para despejar calles, asistir a las familias damnificadas y restablecer la electricidad.

Las autoridades emitieron una alerta urgente pidiendo a los vecinos no circular por zonas anegadas ni acercarse a cables caídos.

Asimismo el panorama en el departamento General Taboada no fue menos desolador.

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En Los Juríes, el viento provocó el derrumbe de una vivienda, la caída de árboles y postes de luz, además voladuras de techos tanto en la planta urbana como en el campo.

Viviendas dañadas

Los primeros relevamientos confirman al menos 10 viviendas seriamente afectadas en los parajes rurales y daños similares en la vecina localidad de Tomás Young. Frente a la magnitud de los destrozos y ante el riesgo de posibles fallas en las telecomunicaciones, el municipio local lanzó un llamado urgente a la solidaridad: convocó a empleados municipales y vecinos voluntarios a concentrarse desde las 8 en el edificio comunal para organizar las cuadrillas de asistencia y reconstrucción.

Mientras el alerta meteorológico se mantiene vigente en la región, los equipos de defensa civil continúan relevando los parajes más aislados para llevar ayuda inmediata a los damnificados.