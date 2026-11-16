Martín Roberto Díaz, de 47 años, ahora está acusado de lesiones graves, amenazas y violación de domicilio. La víctima sufrió una fractura en la órbita ocular izquierda y continúa bajo tratamiento médico.

Hoy 20:57

La Justicia de Córdoba agravó este lunes la imputación contra Martín Roberto Díaz, el entrenador de rugby de 47 años detenido por agredir a un médico en una pizzería del barrio La Docta, luego de acusarlo de haber mirado a su pareja.

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La fiscal Paula Bruera, a cargo de la Fiscalía UTI N° 22, modificó la calificación legal del caso y ahora el acusado enfrenta cargos por lesiones graves, amenazas y violación de domicilio. Anteriormente, estaba imputado por lesiones leves y amenazas.

La decisión se tomó después de que los estudios médicos confirmaran que Mauro Sampietro, la víctima, sufrió una fractura del piso y de la pared medial de la órbita ocular izquierda, sin desplazamiento, como consecuencia de los golpes recibidos.

Díaz permanece detenido y se espera que sea indagado en los próximos días.

La agresión quedó registrada por las cámaras de seguridad

El episodio ocurrió el viernes 6 de noviembre en la pizzería Naples, cuando el entrenador ingresó al establecimiento acompañado por su pareja y, según la denuncia, increpó al médico por haber mirado a la mujer.

Sampietro, quien trabaja en el Servicio Penitenciario de Córdoba, aseguró que simplemente había observado a la joven de manera casual mientras esperaba su pedido.

"Observo a la chica como a cualquier persona. No le hice un piropo ni nada. Yo voy siempre a ese bar", explicó.

Según la reconstrucción de su abogado, Nicolás Villafañe, Díaz le preguntó "¿Qué mirás?" y lo llamó "degenerado". Luego se dirigió a la caja, pagó y aparentemente se retiraba, pero regresó hacia donde estaba sentado el médico y comenzó a golpearlo.

La agresión continuó en el depósito del comercio, adonde el acusado habría llevado por la fuerza a Sampietro. Allí le propinó golpes de puño y patadas hasta que cayó al suelo.

"¿Está bien así, o querés que siga? Pedí disculpas", se escucha decir al agresor en la grabación, mientras que la víctima respondió: "No hice nada".

Tras la intervención de empleados y otras personas presentes, el atacante abandonó el lugar en una camioneta Ford Ranger.

La víctima sufrió graves lesiones y podría necesitar una cirugía

Como consecuencia de la agresión, Sampietro debió recibir asistencia médica, una sutura y distintos estudios, entre ellos una tomografía que permitió detectar la fractura ocular.

Actualmente continúa con controles oftalmológicos y rehabilitación. Los profesionales deberán evaluar, una vez que disminuya la inflamación, si será necesaria una intervención quirúrgica.

Su abogado también adelantó que solicitará incorporar al expediente un antecedente de violencia de 2024, relacionado con una discusión de tránsito que habría derivado en el arresto de Díaz por lesiones graves.

El acusado continúa detenido y fue apartado del club

La investigación permitió identificar al entrenador mediante el análisis de cámaras de seguridad, testimonios y la patente del vehículo en el que escapó.

Finalmente, Díaz fue detenido el 11 de noviembre por personal de la Dirección Coordinación Brigadas Civiles y quedó a disposición de la Justicia.

Tras conocerse el caso, el Club Universitario de Córdoba, donde se desempeñaba como entrenador de rugby, decidió apartarlo de sus funciones y suspenderlo como socio.

La institución informó que la medida se mantendrá hasta que exista una resolución judicial sobre los hechos, mientras la investigación continúa avanzando.