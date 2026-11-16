El efectivo fue identificado como Bruno Gabriel Garay, quien prestaba servicio en la Comisaría Comunitaria N° 61. Personal del SEASE intentó reanimarlo, pero lamentablemente se constató su fallecimiento en el lugar.

Hoy 20:53

Un trágico episodio generó conmoción en la fuerza policial de Santiago del Estero durante la tarde de este lunes 16 de noviembre, luego de que un joven agente de 20 años fuera encontrado sin vida en un domicilio del barrio Vinalar, en la Capital santiagueña.

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La víctima fue identificada como Bruno Gabriel Garay, de 20 años, quien se desempeñaba como agente de la Policía de la Provincia y actualmente prestaba servicio en la Comisaría Comunitaria N° 61.

De acuerdo con la información recabada, el hecho se registró minutos después de las 18:20, cuando se solicitó asistencia de urgencia tras encontrar al joven desvanecido en el domicilio.

Según las primeras actuaciones, una joven de apellido Ojeda (20), esposa del efectivo, manifestó que advirtió la situación cuando salió de la vivienda y observó a su pareja tendida en el suelo. Ante la gravedad de lo ocurrido, solicitó inmediatamente la intervención de los servicios de emergencia.

Al lugar arribó una comitiva del Servicio de Emergencias y Accidentología de Santiago del Estero (SEASE), cuyos profesionales realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en un intento por salvarle la vida. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal sanitario, se constató el fallecimiento del joven en el lugar.

La noticia provocó profundo pesar entre los integrantes de la fuerza de seguridad provincial, donde Garay se encontraba prestando funciones como agente policial.

En el procedimiento intervino personal de la Comisaría Comunitaria N° 45, dependiente de la Departamental N° 3 Sur, que llevó adelante las primeras actuaciones correspondientes al hecho.

Por el momento, no se informaron oficialmente las causas del fallecimiento.