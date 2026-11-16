Grave: detienen a menor de 17 años acusado de vender cocaína en su casa en el barrio Siglo XXI

El procedimiento se concretó luego de que su propia madre denunciara la situación y entregara a la Policía envoltorios con droga que había encontrado en la habitación del joven.

Hoy 06:45

Un adolescente de 17 años fue detenido en el barrio Siglo XXI, acusado de comercializar cocaína desde su vivienda y utilizar su habitación como punto de venta y consumo de estupefacientes.

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La investigación se inició a partir de la denuncia de su propia madre, identificada como Cinthia, residente en el sector Dúplex del mencionado complejo habitacional. Según trascendió, la mujer descubrió que su hijo habría convertido su habitación en un lugar de comercialización de drogas, con actividad durante las 24 horas.

La situación habría quedado en evidencia por la constante presencia de jóvenes dentro y fuera de la vivienda, además de la actitud del adolescente de mantener su habitación cerrada para evitar que su madre observara lo que sucedía.

Tras tomar conocimiento de los hechos, efectivos de la Comisaría Seccional 51 y de Drogas Peligrosas intervinieron en el caso y realizaron un procedimiento en el inmueble, con autorización de la Justicia.

Al ingresar, encontraron al joven durmiendo. En ese momento, su madre entregó a los uniformados una bolsa que contenía 14 envoltorios de nylon con una sustancia blanquecina, que había encontrado en la habitación de su hijo. También advirtió sobre la posible existencia de dinero en efectivo.

Posteriormente, los investigadores realizaron pruebas de orientación de campo sobre la sustancia, que arrojaron resultado positivo para cocaína, con un peso total de 2,94 gramos.

Además, los efectivos secuestraron 43.800 pesos en efectivo que estaban en poder del adolescente y un teléfono celular, cuyo contenido será sometido a peritajes para determinar posibles contactos y otros elementos vinculados con la presunta actividad ilícita.

Por disposición judicial, el joven quedó detenido por una presunta infracción a la Ley Nacional 23.737 de Estupefacientes, en perjuicio de la salud pública, y fue trasladado inicialmente a la Seccional 51.