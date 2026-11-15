Milo J dará un salto internacional y debutará en el programa de Jimmy Fallon: todos los detalles

El cantante argentino debutará este lunes como invitado musical de The Tonight Show, uno de los programas más reconocidos de Estados Unidos. Su presentación llega tras ganar cuatro Latin Grammy, con un disco que contó con el aporte del productor santiagueño Santiago Alvarado.

Hoy 22:34

Milo J continúa consolidando su carrera internacional y este lunes 16 de noviembre protagonizará un nuevo momento importante en su trayectoria al presentarse en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, el reconocido programa de televisión estadounidense que se emite por la cadena NBC.

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El cantante argentino de 20 años participará como invitado musical del ciclo conducido por Jimmy Fallon, que contará esa noche también con la presencia de Amy Poehler, Tom Blyth y Vanna White. Su actuación marcará su debut en un escenario por el que ya pasaron otros representantes de la música argentina, como Nicki Nicole, Nathy Peluso, Trueno y Bizarrap.

La presentación está prevista para el lunes a las 23.35 de Nueva York, por lo que en Argentina corresponderá a la 1.35 de la madrugada del martes 17 de noviembre. La producción del programa ya difundió una imagen promocional con el rostro del artista y la fecha de su participación, aunque todavía no se confirmó qué canción interpretará.

La invitación llega apenas cuatro días después de una noche consagratoria para Milo J. El pasado 12 de noviembre obtuvo cuatro estatuillas en los Latin Grammy 2026, celebrados en Las Vegas, donde fue reconocido en diferentes categorías que reflejan su versatilidad musical.

Entre los galardones más destacados aparecen Grabación del Año por “Niño” y Mejor Interpretación Urbana por “Gil”, su colaboración con Trueno. También se quedó con los premios a Mejor Álbum Folclórico y Mejor Diseño de Empaque por La vida era más corta, uno de los proyectos centrales de su carrera.

Este último trabajo tiene, además, una importante conexión con Santiago del Estero, ya que contó con la participación del músico y productor santiagueño Santiago Alvarado, quien también figura entre los productores de la premiada canción “Niño”. Su aporte forma parte de una propuesta que combina las raíces del folclore argentino con los sonidos de la nueva generación de artistas urbanos.

El crecimiento internacional de Milo J no termina allí. El cantante también fue confirmado para Coachella 2027, uno de los festivales musicales más reconocidos del mundo, donde se presentará los viernes 9 y 16 de abril en California, compartiendo la programación con importantes figuras de la industria.

Por otra parte, este lunes también se conocerán las nominaciones a los Grammy estadounidenses 2027, cuya ceremonia se celebrará el próximo 7 de febrero. La expectativa está puesta en una posible primera candidatura de Milo J, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre su inclusión entre los nominados.

De esta manera, Milo J llega a la televisión estadounidense en uno de los mejores momentos de su carrera, con cuatro Latin Grammy recientes, una presentación confirmada en Coachella y la oportunidad de mostrar su música ante una audiencia internacional desde el escenario de Jimmy Fallon.