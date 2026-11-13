Godoy Cruz le ganó a Tristán Suárez y logró el ascenso a la Liga Profesional

El Tomba se impuso por 3 a 1 ante el Lechero en el estadio Julio César Villagra de Belgrano de Córdoba y volvió a primera división.

Hoy 19:02

Godoy Cruz volvió a Primera División tras derrotar por 3 a 1 a Tristán Suárez en la final de la Primera Nacional, disputada en el estadio Julio César Villagra de Córdoba. Ante el acompañamiento de unos 18.000 hinchas mendocinos, el Tomba consiguió el ascenso y celebró su regreso a la Liga Profesional.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La consagración tuvo un significado especial para el conjunto mendocino, ya que se produjo exactamente un año después de su descenso, ocurrido el 15 de noviembre de 2025 tras empatar con Deportivo Riestra. Esta vez, la fecha quedó marcada por la alegría de recuperar su lugar en la máxima categoría.

En el partido decisivo, Godoy Cruz fue superior y logró imponer condiciones ante un Tristán Suárez que no pudo mostrar la solidez defensiva que lo había llevado hasta la final. Esteban Burgos abrió el marcador mediante un polémico penal y Axel Rodríguez amplió la ventaja.

El Lechero consiguió descontar a través de Marcos Enrique, pero el equipo mendocino terminó de asegurar la victoria con un potente remate de Martín Pino, que estableció el 3 a 1 definitivo y desató los festejos.

El ascenso coronó una temporada de recuperación para el equipo dirigido por Pablo de Muner, quien asumió tras la salida de Mariano Toedtli. Con una destacada segunda rueda y un cierre de campeonato decisivo, el Tomba consiguió quedarse con la Zona A y alcanzar la definición por el primer ascenso.

De esta manera, Godoy Cruz dejó atrás el golpe del descenso y aseguró su regreso a la Liga Profesional para la temporada 2027, completando una campaña que terminó con el festejo de miles de hinchas mendocinos.