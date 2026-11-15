Ricardo Gareca llegó a un acuerdo para dirigir a Peñarol, pero su llegada depende de una condición

El entrenador argentino podría regresar a la actividad tras su salida de la selección de Chile. Un candidato a presidente del club uruguayo confirmó que tiene un acuerdo de palabra con el Tigre.

Hoy 19:12

Ricardo Gareca está cerca de volver a dirigir después de su paso por la selección de Chile. El entrenador argentino alcanzó un acuerdo de palabra para asumir en Peñarol de Uruguay, aunque su llegada dependerá del resultado de las próximas elecciones presidenciales de la institución.

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La propuesta fue impulsada por Freddy García, candidato a presidente por la lista 1414, quien confirmó las conversaciones con el Tigre y aseguró que existe predisposición para iniciar un nuevo proyecto deportivo. Sin embargo, su contratación solamente avanzará si el dirigente gana los comicios del 12 de diciembre.

García presentó al experimentado técnico como una de las principales apuestas de su proyecto. "Un entrenador de trayectoria internacional, experiencia y jerarquía para liderar nuestro plantel. Es tiempo de pensar en grande", expresó el candidato.

El posible desembarco en el conjunto uruguayo marcaría el regreso de Gareca a los bancos de suplentes tras su etapa al frente de Chile. Durante ese ciclo dirigió 17 partidos, con cuatro victorias, cuatro empates y nueve derrotas, sin conseguir los resultados esperados.

Mientras tanto, Peñarol atraviesa la recta final del campeonato uruguayo. Después de 13 fechas, el equipo aurinegro se ubica cuarto con 22 puntos y continúa enfocado en la competencia local, a la espera de las elecciones que podrían definir el futuro de su conducción técnica.