Gustavo Fernández hizo historia y conquistó por primera vez el Masters de tenis adaptado

El cordobés remontó la final ante el británico Alfie Hewett y se impuso por 2-6, 6-4 y 6-1 en Barcelona. A los 32 años, consiguió uno de los títulos que le faltaban en su carrera.

Hoy 19:33

El tenis argentino volvió a celebrar una conquista internacional de la mano de Gustavo Fernández, quien este domingo se consagró campeón del Masters de tenis en silla de ruedas por primera vez en su carrera. El cordobés derrotó al británico Alfie Hewett por 2-6, 6-4 y 6-1 en una emocionante final disputada en Barcelona, España.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El argentino, actual número cuatro del ranking mundial, tuvo que remontar un comienzo adverso frente al segundo mejor jugador del planeta. Después de perder el primer set, logró recuperarse, se quedó con el segundo parcial y dominó el tercero para sellar una victoria histórica.

El título tuvo un significado especial para Fernández, de 32 años, ya que había disputado tres finales anteriores del Masters sin poder consagrarse. Además, Hewett lo había superado en las definiciones de 2021 y 2023, así como también durante la fase de grupos de esta edición.

Para llegar al partido decisivo, el cordobés consiguió victorias ante el chino Zhenxu Ji y el neerlandés Tom Egberink en la fase inicial, mientras que en semifinales eliminó al español Martín de la Puente por 6-1 y 6-2.

Con esta consagración, Fernández sumó otro trofeo de prestigio a una trayectoria que incluye diez títulos de Grand Slam, cinco en individuales y cinco en dobles, además de la medalla de bronce obtenida en los Juegos Paralímpicos de París 2024.