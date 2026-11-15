Scaloni prepara cambios en la Selección Argentina: los dos jugadores que podrían debutar ante Costa Rica

Luego de la derrota frente a Uruguay, el entrenador analiza variantes para el amistoso del martes en Córdoba. Aaron Anselmino y Mariano Troilo esperan su oportunidad de estrenarse con la Albiceleste.

Hoy 18:44

La Selección Argentina busca recuperarse después de la derrota por 2 a 1 ante Uruguay en La Bombonera y ya apunta al próximo compromiso de la fecha FIFA. El equipo de Lionel Scaloni enfrentará este martes a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde dos futbolistas podrían tener su esperado debut con la camiseta albiceleste.

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Se trata de Aaron Anselmino y Mariano Troilo, los únicos integrantes de la convocatoria que todavía no sumaron minutos con la Selección Mayor. Ambos defensores aparecen como alternativas para un encuentro en el que el cuerpo técnico pretende realizar modificaciones.

Anselmino, de 21 años, pertenece al Chelsea de Inglaterra y todavía no disputó partidos oficiales en la Premier League durante esta temporada, condicionado por diferentes lesiones musculares. Por su parte, Troilo, de 23 años, atraviesa un presente de mayor continuidad en el Parma de Italia, donde acumula 12 encuentros entre la Serie A y la Copa Italia.

Tras la caída ante Uruguay, Scaloni anticipó que habrá variantes, aunque también dejó en claro que buscará mantener una base para darle continuidad al funcionamiento colectivo. "El martes haremos unos cambios. Algunos pueden repetir, me parece que es justo. Algunos chicos me han gustado y pueden repetir", expresó el entrenador.

Además, remarcó la importancia de acompañar el crecimiento de los futbolistas más jóvenes y permitirles sumar experiencia internacional sin modificar constantemente la estructura del equipo.

De esta manera, Anselmino y Troilo esperan tener sus primeros minutos con la camiseta argentina en el amistoso frente a Costa Rica, una nueva oportunidad para que Scaloni continúe evaluando alternativas de cara a los próximos desafíos de la Albiceleste.