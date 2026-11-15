Qué tiene Leandro Paredes tras pedir el cambio a días de la final de la Sudamericana

El capitán encendió las alarmas durante la goleada ante Banfield, pero se descartó una lesión muscular. El Xeneize se prepara para enfrentar a Atlético Mineiro el próximo 21 de noviembre.

Hoy 18:30

Boca Juniors recibió una noticia tranquilizadora a solo seis días de la final de la Copa Sudamericana. Luego de la preocupación que generó la salida de Leandro Paredes durante el triunfo por 3 a 0 ante Banfield, se confirmó que el mediocampista sufrió un golpe en el gemelo derecho y no presenta una lesión muscular.

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El episodio ocurrió durante el segundo tiempo de la semifinal de la Copa Argentina, disputada en Mendoza. Cuando restaban aproximadamente 20 minutos, el capitán fue al piso para recuperar una pelota y, tras levantarse, realizó gestos hacia el banco de suplentes que encendieron las alarmas.

Paredes continuó algunos minutos en cancha, hasta que finalmente fue reemplazado por Tomás Belmonte. Después del encuentro se lo observó con hielo en la zona afectada, aunque su salida también respondió al desgaste físico y a una planificación previa del cuerpo técnico.

"Estaba más o menos previsto que jugara esa cantidad de minutos, así que era el momento adecuado para salir", explicó el propio futbolista después de la victoria.

Por su parte, el entrenador Rodolfo Arruabarrena también llevó tranquilidad: "Salió bien, solo por cansancio. No ha tenido una pretemporada. Es el capitán, el líder para nosotros", destacó.

De esta manera, Paredes no tendría inconvenientes para ser titular en la final ante Atlético Mineiro, programada para el sábado 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia, donde Boca buscará conquistar un nuevo título internacional.