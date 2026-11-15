Giro inesperado en Nvidia: Jensen Huang analiza regresar como CEO a solo tres días de su renuncia

El empresario evalúa volver a dirigir la compañía tecnológica luego de su salida en medio de revelaciones sobre relaciones extramatrimoniales y sospechas de espionaje chino. Inversores y referentes de Silicon Valley presionan para que sea reincorporado.

Hoy 18:25

Un giro inesperado podría producirse en Nvidia, una de las compañías más importantes del mundo en el desarrollo de inteligencia artificial. Jensen Huang, su fundador y exdirector ejecutivo, estaría considerando regresar al cargo apenas tres días después de que se anunciara su renuncia, provocada en medio de un escándalo por infidelidades y cuestionamientos relacionados con la seguridad nacional de Estados Unidos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La posibilidad fue revelada este domingo 15 de noviembre, luego de que trascendiera que el empresario mantuvo conversaciones con personas de su confianza para analizar un eventual retorno. La noticia llega mientras importantes inversores y figuras de la industria tecnológica buscan convencer al directorio de que reconsidere su salida.

Huang dejó oficialmente la conducción de Nvidia el jueves 12 de noviembre, después de una semana marcada por revelaciones sobre relaciones extramatrimoniales. Una de ellas involucraba a una empresaria sospechada por los servicios de inteligencia estadounidenses de mantener vínculos con el Gobierno chino.

El escándalo por las infidelidades que provocó su salida

La controversia comenzó cuando trascendió que Huang había mantenido una relación sentimental con Alice Huang, una empresaria vinculada a Megaspeed International, compañía con sede en Singapur y cliente de Nvidia.

Según las investigaciones difundidas por la prensa estadounidense, los servicios de inteligencia de Estados Unidos sospechan que Alice Huang habría recopilado información para Beijing, lo que despertó preocupación por el posible acceso a datos sensibles de la empresa tecnológica.

La situación adquirió especial relevancia debido a que Nvidia es uno de los principales fabricantes de chips avanzados utilizados en inteligencia artificial, una tecnología sometida a restricciones comerciales entre Estados Unidos y China.

En medio de las revelaciones, Jensen Huang reconoció públicamente haber sido infiel a su esposa y pidió disculpas a su familia y a los empleados de la compañía. También manifestó su disposición a colaborar con la investigación iniciada por el directorio.

Sin embargo, el escándalo se profundizó cuando surgieron nuevas versiones sobre otra relación extramatrimonial con Kimberly Powell, vicepresidenta del área de salud de Nvidia, quien se encontraba dentro de la estructura ejecutiva bajo su conducción.

Posteriormente, también trascendió información sobre un presunto vínculo íntimo con una tercera empleada de la compañía, cuya identidad no fue difundida públicamente.

La acumulación de revelaciones terminó por agravar la crisis interna de Nvidia, hasta que el directorio aceptó la renuncia del empresario, quien había encabezado la firma durante más de tres décadas.

Por el momento, no se comprobó públicamente que las relaciones personales hayan permitido acceder a información confidencial de la empresa ni que se haya comprometido la seguridad nacional estadounidense. La investigación independiente continúa abierta.

Inversores y empresarios presionan para que vuelva

A pesar de la controversia, el posible regreso de Huang cuenta con el respaldo de importantes figuras del sector tecnológico.

Entre quienes impulsan su reincorporación se encuentran Brad Gerstner, de Altimeter Capital, y Gavin Baker, de Atreides Management, quienes solicitaron al directorio evaluar cuidadosamente todas las alternativas antes de designar un nuevo director ejecutivo.

También se conocieron expresiones de apoyo de Elon Musk y Tim Sweeney, CEO de Epic Games, mientras personas cercanas a Huang buscan reunir a empresarios de Silicon Valley para promover su retorno.

Los sectores que respaldan al exdirectivo destacan su papel en el crecimiento de Nvidia y consideran que su salida podría generar incertidumbre en una compañía que ocupa una posición central en la industria mundial de inteligencia artificial.

Sin embargo, el Gobierno estadounidense mantiene una postura diferente. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, sostuvo que Nvidia necesita una renovación profunda de su conducción y recomendó buscar un nuevo CEO fuera de la compañía.

Actualmente, Colette Kress, quien se desempeñaba como directora financiera, ocupa el cargo de directora ejecutiva interina mientras el directorio analiza posibles reemplazantes.

La situación se produce además en una semana clave para Nvidia, que tiene previsto presentar sus resultados financieros trimestrales el martes 17 de noviembre, en medio de la incertidumbre sobre su futuro liderazgo.

De esta manera, el regreso de Jensen Huang todavía es una posibilidad y no una decisión confirmada. La definición quedará en manos del mismo directorio que aceptó su renuncia, mientras continúan las investigaciones sobre las circunstancias que provocaron una de las mayores crisis de conducción en la historia de la compañía.