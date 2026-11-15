Termas: denunciaron disparos a la salida de un boliche y un joven escapó de la Policía

El sospechoso, de 20 años, huyó en motocicleta junto a una mujer y terminó cayendo sobre el asfalto mientras intentaba evadir a los efectivos. Fue interceptado a pocos metros del lugar.

Hoy 12:42

Un joven de 20 años fue interceptado por la Policía en Las Termas de Río Hondo, luego de ser señalado como el presunto autor de varios disparos con un arma de fuego en las inmediaciones de un local bailable.

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El episodio ocurrió durante la mañana del sábado 14 de noviembre y derivó en una persecución por calles de la ciudad.

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Según el parte policial, alrededor de las 8 de la mañana, efectivos que colaboraban con el despeje de personas en el boliche “Rodi Gol”, ubicado en cercanías de la avenida Néstor Kirchner, fueron alertados de que un sujeto conocido como “Teto” Valor se encontraba efectuando disparos en el exterior del establecimiento.

Ante esta situación, los uniformados intentaron identificarlo y verificar si portaba un arma. Sin embargo, el sospechoso escapó a bordo de una motocicleta Zanella de 110 cc, de color rojo, acompañado por una mujer, lo que motivó un seguimiento policial.

Al llegar a la intersección de avenida Juan Manuel de Rosas y Sexto Pasaje del barrio España, el motociclista comenzó a realizar maniobras en zigzag para evitar ser alcanzado. En esas circunstancias, perdió el control del rodado y ambos ocupantes cayeron sobre el asfalto.

Lejos de detenerse, el joven se levantó e intentó continuar la fuga a pie, aunque fue interceptado a pocos metros. Por su parte, la mujer que lo acompañaba logró retirarse del lugar.

El sospechoso fue identificado como Ezequiel Damián Valor, de 20 años, domiciliado en la localidad de Cañada de la Costa, departamento Río Hondo. Durante una requisa preventiva, los policías no encontraron armas de fuego entre sus pertenencias.

Por disposición del fiscal interviniente, Dr. Gustavo Montenegro, se ordenó identificar al joven, realizarle un test de alcoholemia y labrar la correspondiente acta de infracción, además de disponer la retención de la motocicleta.

Finalmente, el involucrado fue trasladado a la Comisaría Comunitaria N° 50, donde continuaron las actuaciones con la colaboración de personal de Seguridad Vial.