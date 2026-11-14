Sarmiento se juega la clasificación ante Alvarado en Mar del Plata para seguir soñando con el ascenso

El Profe visitará este domingo al conjunto marplatense por la revancha de los cuartos de final de la Reválida del Torneo Federal A.

Hoy 07:10

Sarmiento de La Banda afrontará este domingo un partido decisivo en su ilusión de ascender a la Primera Nacional. El conjunto bandeño visitará a Alvarado de Mar del Plata, desde las 16, por el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Reválida del Torneo Federal A.

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El Profe llega con una ventaja importante después de imponerse 1-0 en el partido de ida disputado en La Banda, gracias al gol de Axel Ochoa. Ahora deberá defender esa diferencia en condición de visitante para conseguir la clasificación a las semifinales y mantenerse en carrera por el segundo ascenso.

Sin embargo, el equipo santiagueño tendrá un desafío exigente, ya que Alvarado cuenta con ventaja deportiva. Esto significa que, en caso de igualdad en el marcador global, será el conjunto dirigido por el santiagueño Pablo Martel el que avance a la siguiente instancia.

Por este motivo, Sarmiento necesitará ganar o empatar en Mar del Plata para clasificar a semifinales.

Los árbitros para la revancha

El encuentro contará con el arbitraje principal de Diego Saúl Novelli, de Tandil, quien estará acompañado por Guillermo Yacante, de Luján, como primer asistente, y Leonel Matías Suárez, de San Antonio de Areco, como segundo asistente.

Por su parte, Agustín Vegetti, de Luján, fue designado como cuarto árbitro.

De esta manera, Sarmiento buscará dar otro paso importante en su camino hacia la Primera Nacional, en una revancha que se disputará este domingo desde las 16 en el estadio José María Minella, donde deberá aprovechar la ventaja conseguida ante su gente y sostener el resultado para meterse entre los cuatro mejores de la Reválida.