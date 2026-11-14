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Milei prepara sesiones extraordinarias para aprobar las reformas y crece la tensión con Bullrich por las PASO

El Gobierno reconoce que los tiempos legislativos no alcanzan para sancionar sus principales proyectos antes del cierre de las sesiones ordinarias.

Hoy 22:51
Milei Bullrich

El Gobierno de Javier Milei se prepara para convocar a sesiones extraordinarias durante diciembre, ante las dificultades para aprobar sus principales reformas antes del cierre del período ordinario del Congreso. La prioridad será avanzar con la suspensión de las PASO y el Presupuesto 2027, aunque todavía persisten diferencias con los gobernadores y tensiones dentro del propio oficialismo.

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Con apenas dos semanas de actividad parlamentaria por delante, La Libertad Avanza busca acelerar las negociaciones para evitar que las iniciativas queden pendientes durante el año electoral.

Uno de los proyectos que genera mayor preocupación es la reforma electoral, que todavía necesita reunir los apoyos suficientes en el Senado para avanzar hacia su aprobación.

La Comisión de Asuntos Constitucionales fue convocada para el martes 17 de noviembre, con el objetivo de conseguir dictamen y habilitar posteriormente su tratamiento en el recinto.

Desde la Casa Rosada aseguran que existen avances en las conversaciones con legisladores y gobernadores, pero todavía no hay certezas sobre los votos necesarios.

Los votos y las negociaciones con los gobernadores

El oficialismo calcula que podría reunir 38 respaldos en el Senado, sumando a sus legisladores, representantes de la UCR, el PRO y senadores vinculados con distintas administraciones provinciales.

Sin embargo, dentro de La Libertad Avanza existen diferencias sobre la solidez de esos acuerdos y la conveniencia de llevar el proyecto a votación sin tener garantizado el resultado.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto con Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem, participa de las conversaciones con los gobernadores, que también incluyen reclamos por recursos nacionales y posibles acuerdos electorales para 2027.

Mientras algunos sectores consideran necesario cerrar rápidamente las negociaciones, otros prefieren postergar las definiciones sobre alianzas provinciales.

La tensión con Patricia Bullrich complica al oficialismo

A las dificultades parlamentarias se suman las diferencias entre Patricia Bullrich y el sector cercano a Karina Milei y los Menem.

Uno de los principales puntos de conflicto está relacionado con las responsabilidades en la búsqueda de votos para suspender las primarias.

Desde sectores del oficialismo cuestionan el grado de participación de Bullrich en las negociaciones, mientras que la senadora sostiene que los acuerdos con los gobernadores deben ser conducidos por los funcionarios nacionales encargados de esa tarea.

Pese a los desacuerdos, la Casa Rosada busca evitar una ruptura, debido a la importancia del respaldo de Bullrich para sostener las mayorías parlamentarias.

Qué proyectos podrían tratarse en diciembre

Además de la suspensión de las PASO, el temario de las posibles sesiones extraordinarias incluiría el Presupuesto 2027, la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

También aparecen entre las iniciativas pendientes el Súper RIGI y proyectos relacionados con discapacidad, aunque la convocatoria definitiva todavía deberá ser formalizada por el Ejecutivo.

La intención del Gobierno es aprovechar diciembre para completar el tratamiento de las reformas antes de que la campaña electoral de 2027 concentre la actividad política.

De esta manera, Milei enfrentará semanas decisivas para conseguir acuerdos dentro y fuera de La Libertad Avanza, con el desafío de reunir los votos necesarios y contener las diferencias que atraviesan al oficialismo.

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