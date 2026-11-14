La Municipalidad de La Banda asistió a familias afectadas por el fuerte temporal

A través del programa Alerta Banda, se desplegó un operativo de asistencia en los sectores afectados por la tormenta.

Hoy 22:39

La Municipalidad de La Banda, a través del programa Alerta Banda, desplegó un operativo de asistencia para acompañar a las familias que resultaron damnificadas por el fuerte temporal registrado durante la noche, que provocó inconvenientes en distintos sectores de la ciudad.

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Durante las recorridas por las zonas afectadas, el personal municipal realizó la entrega de ocho colchones y prendas de vestir para niños, con el objetivo de brindar una respuesta inmediata a los vecinos que sufrieron las consecuencias de las inclemencias climáticas.

Las tareas forman parte de las acciones de asistencia y acompañamiento comunitario impulsadas por la gestión del intendente Llamil Abdala, que dispuso la presencia de equipos municipales en los sectores donde se registraron daños.

Desde el programa Alerta Banda informaron que los operativos continuarán en distintos puntos de la ciudad, con el propósito de relevar los daños ocasionados por la tormenta, atender las necesidades de las familias y coordinar nuevas intervenciones.

De esta manera, el municipio mantiene las tareas de asistencia territorial para acompañar a los vecinos afectados y dar respuesta a las situaciones que dejó el temporal en La Banda.