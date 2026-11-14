"Somos Boca y tenemos que ir a buscar todo", dijo Arruabarrena tras llegar a otra final

El entrenador destacó la mentalidad de sus jugadores después de la goleada ante Banfield por la Copa Argentina. También elogió a Leandro Paredes y habló de la próxima final de la Sudamericana.

Hoy 22:37

Rodolfo Arruabarrena no ocultó su satisfacción después de la victoria de Boca por 3-0 ante Banfield, que le permitió clasificarse a la final de la Copa Argentina 2026. El entrenador destacó el compromiso del plantel y aseguró que el equipo mantiene intacta su ambición de conquistar nuevos títulos.

"Contento de volver a tener una nueva final. Felicito a mis jugadores porque es difícil después de lograr un título que se necesitaba volver a los cuatro días tener una semifinal", expresó el Vasco, quien valoró especialmente la mentalidad competitiva de sus dirigidos.

En ese sentido, remarcó la importancia de sostener el nivel después de conquistar la Tabla Anual. "Es volver a insistir en seguir teniendo esa mentalidad, ese hambre", afirmó, antes de anticipar que ahora concentrarán sus esfuerzos en la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.

Sobre el desarrollo del encuentro, Arruabarrena reconoció que Boca tuvo dificultades durante los primeros minutos, pero consideró que el gol de Santiago Ascacibar llegó en el momento indicado y permitió que el equipo encontrara mayores espacios para ampliar la ventaja.

El técnico también dedicó palabras especiales a Leandro Paredes, quien fue protagonista con una asistencia y posteriormente pidió el cambio. "Es el capitán, el líder y sobre todo en rendimiento", sostuvo. Además, destacó su capacidad para manejar los tiempos del partido y aseguró que es gratificante contar con un futbolista de su jerarquía.

Consultado sobre la posibilidad de rotar jugadores ante la exigencia del calendario, el entrenador fue contundente: "Somos Boca y tenemos que ir a buscar todo". También resaltó la respuesta de quienes tienen menos minutos y el aporte de los suplentes para mantener unido al grupo.

Por último, confirmó que Adam Bareiro ya trabaja a la par de sus compañeros y se mostró confiado en que podrá aportar cuando tenga su oportunidad. Con otra final asegurada, Boca buscará prolongar su gran momento y sumar una nueva conquista internacional.