Pese a que Boca llegó a la final de la Copa Argentina, Platense no aseguró su presencia en la Libertadores 2027: los motivos

El Calamar espera por el ganador del cruce entre el Xeneize y Banfield, pero avanzar a la definición no le garantiza un lugar en el máximo torneo continental de 2027.

Hoy 21:35

Platense ya está en la final de la Copa Argentina 2026, pero su clasificación a la Copa Libertadores 2027 todavía está lejos de concretarse. Aunque Boca eliminó a Banfield en la semifinal de este sábado, el equipo dirigido por Martín Palermo no aseguró el boleto internacional.

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La situación genera incertidumbre debido a que Boca ya aseguró su participación en la Libertadores al finalizar primero en la tabla anual. Sin embargo, el reglamento establece que el cupo correspondiente al campeón de la Copa Argentina no se transfiere directamente al subcampeón.

Por lo tanto, si el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena conquista únicamente la Copa Argentina, liberará su plaza obtenida mediante la tabla anual. Ese lugar será destinado al siguiente equipo mejor ubicado en la clasificación general, sin beneficiar directamente a Platense.

El panorama podría cambiar si Boca consigue otro título. En caso de ganar también la Copa Sudamericana o el Torneo Clausura, se abriría una combinación de cupos que podría favorecer al Calamar y permitirle acceder al certamen continental.