Elisa Carrió apuntó contra Milei y fue contundente sobre Bullrich: “Ella busca el poder”

La referente de la Coalición Cívica analizó las tensiones dentro del oficialismo, cuestionó las formas del Presidente y aseguró que nunca votaría a La Libertad Avanza.

Hoy 20:57

La dirigente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, volvió a cuestionar al presidente Javier Milei y se refirió a las crecientes diferencias entre el mandatario y Patricia Bullrich, actual jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado. Aunque reconoció cualidades personales de la legisladora, lanzó una definición sobre sus aspiraciones políticas: “Yo la quiero mucho, pero ella busca el poder”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante una entrevista con Lorena Maciel, en el programa Futuro Imperfecto de Radio con Vos, la exdiputada analizó la posibilidad de que Bullrich esté construyendo un proyecto propio y eventualmente se distancie del oficialismo.

“Ella es así y lo fue siempre”, sostuvo Carrió, quien recordó una situación ocurrida cuando ambas compartían espacio político.

Según relató, después de una derrota electoral, Bullrich le manifestó su intención de incorporarse al sector que encabezaba Mauricio Macri.

“Me dijo: ‘Quiero que me echen, Lilita, porque me quiero ir con Macri’”, recordó la dirigente.

A pesar de sus observaciones, Carrió destacó aspectos personales de Bullrich y reconoció la lealtad que mantuvo durante los años en que trabajaron juntas.

Sin embargo, aclaró que esa valoración no significa un acercamiento político al Gobierno.

“Que yo diga que Patricia es buena no quiere decir que voy a votar a La Libertad Avanza”, remarcó.

Carrió también fue categórica al expresar su posición frente al Presidente y su gestión.

“Jamás votaría a Milei”, afirmó, antes de cuestionar el tono que utiliza el mandatario en sus declaraciones públicas.

La referente de la Coalición Cívica consideró que las expresiones agresivas representan un problema para la convivencia democrática y manifestó su preocupación por el impacto de ese tipo de discursos.

“El lenguaje del Presidente es de una violencia que yo ya la hablo en el contrato moral”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que “la violencia de la palabra es peor que la violencia física”, al hacer referencia especialmente a las agresiones verbales y la descalificación hacia las mujeres.

Consultada sobre el papel de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, frente a las expresiones de su hermano, Carrió también fue contundente.

“Él y ella son lo mismo”, respondió. Cuando le señalaron que la funcionaria suele mantener un perfil público más reservado, agregó: “No, pero no habla”.

Durante la entrevista, Carrió también analizó los mensajes que dejó el papa León XIV en su reciente visita a la Argentina.

La dirigente interpretó las palabras del Pontífice como un llamado a la unidad y a la necesidad de que los representantes políticos revisen sus propias conductas.

“Es un espejo donde no se pueden mirar”, sostuvo al referirse al mensaje dirigido a la dirigencia.

Finalmente, descartó regresar a la actividad política y aseguró que disfruta de su alejamiento de la función pública.

“Yo detesto la política, por eso yo siempre la viví como un deber”, expresó.

Además, consideró que la construcción de acuerdos requiere una disposición que, a su entender, no encuentra actualmente entre los dirigentes.

“Nadie va a cerrar la grieta si no tiene un espíritu realmente de generosidad”, concluyó.