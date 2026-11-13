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EN VIVO I Independiente BBC busca recuperarse ante Mitre de Posadas en la Liga Argentina

El conjunto santiagueño recibirá este sábado desde las 21:30 al equipo misionero, con el objetivo de volver al triunfo tras una gira negativa por Córdoba.

Hoy 20:48

Independiente BBC buscará reencontrarse con la victoria este sábado desde las 21:30, cuando reciba a Mitre de Posadas en una nueva jornada de la Liga Argentina de Básquetbol. El equipo santiagueño acumula un récord de una victoria y tres derrotas y necesita hacerse fuerte como local para mejorar su presente.

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