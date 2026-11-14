Personal de EDESE trabaja en las zonas afectadas por el fuerte temporal de la madrugada

La ciudad Capital fue la más afectada por el brusco cambio de tiempo, que llegó acompañado por ráfagas que destruyeron todo a su paso. También hay lugares de La Banda y el interior provincial con severos daños.

Hoy 11:32

Los fuertes vientos y las lluvias registrados durante la noche del viernes y la madrugada de este sábado provocaron interrupciones del suministro eléctrico en distintos puntos de la provincia. Por este motivo, operarios de EDESE realizan múltiples tareas en la ciudad Capital, donde se detectaron cables cortados que ocasionaron la interrupción en el servicio.

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Desde horas tempranas, cuadrillas de EDESE se encuentran trabajando en la Capital santiagueña para reparar los daños ocasionados por la inclemencia del tiempo, luego de una noche y madrugada marcadas por fuertes vientos y precipitaciones que provocaron múltiples interrupciones en el servicio eléctrico en diversos puntos de la provincia.

Capital, La Banda y el interior

Los inconvenientes generados por el fuerte temporal alcanzaron principalmente a la ciudad Capital, aunque también se replicaron en la ciudad de La Banda y numerosas localidades del interior provincial.

En territorio capitalino, los sectores afectados comprenden las zonas de Santiago Sur, Santiago Centro, Roca y Primera Junta, punto este último donde el personal operativo trabaja sobre conductores cortados en la intersección de San Juan y Aguirre, por ejemplo.

Por su parte, en La Banda también se produjeron salidas de servicio que afectaron a distintos sectores de la ciudad y a la zona de Banda Este, donde ya se logró recuperar parcialmente una parte del suministro mientras continúan las maniobras para normalizar el resto de los usuarios.

A su vez, el temporal generó cortes y caídas de postes en distintas ciudades y poblaciones del interior santiagueño, con reportes de problemas en Fernández y Beltrán donde el servicio quedó normalizado; Quimilí; Tintina donde ya se encuentra normalizado; Pampa de los Guanacos donde se encuentra normalizado; Frías y la zona de Lavalle; Loreto, Malbrán, Selva, Bandera, Añatuya, Icaño, Colonia Dora, Matará, Suncho Corral, Sachayoj y Las Termas de Río Hondo, entre otras localidades.

Desde la empresa informaron que ya se restablecieron numerosos servicios mediante distintas maniobras operativas y recorridos de verificación, al tiempo que se mantiene el despliegue en terreno y la coordinación de tareas hasta lograr la normalización total en las áreas que aún permanecen afectadas.