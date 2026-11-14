Japón sorprendió a Brasil y le ganó sobre la hora pese al doblete de Vinicius

El seleccionado asiático se impuso por 3-2 en un amistoso disputado en Singapur dando el golpe en la fecha FIFA.

Hoy 11:30

Japón protagonizó una gran sorpresa al derrotar por 3-2 a Brasil en un amistoso internacional disputado en Singapur, en un encuentro cargado de emociones que se definió en tiempo de descuento. Pese a los dos goles de Vinicius Junior, la Canarinha no pudo evitar la derrota ante el conjunto asiático.

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El seleccionado japonés tuvo un comienzo contundente y consiguió una rápida ventaja. A los 14 minutos del primer tiempo, Takefusa Kubo abrió el marcador, mientras que apenas cuatro minutos después Keito Nakamura amplió la diferencia para establecer el 2-0.

Sin embargo, Brasil reaccionó gracias a la calidad individual de Vinicius, quien a los 32 minutos sacó un potente remate desde media distancia que se clavó en el ángulo del arco defendido por Zion Suzuki, descontando para el conjunto sudamericano.

En el complemento, la estrella del Real Madrid volvió a aparecer. A los 29 minutos del segundo tiempo, Vinicius convirtió otro golazo con un disparo desde afuera del área que impactó en ambos postes antes de ingresar, decretando el 2-2.

Cuando todo indicaba que el encuentro terminaría igualado, Japón encontró el gol de la victoria en el primer minuto de descuento. Tatsuhiro Sakamoto aprovechó una pelota dentro del área y superó al arquero Pedro Morisco para sellar el 3-2 definitivo.

De esta manera, Japón se tomó revancha de la derrota por 2-1 sufrida ante Brasil en los 16avos de final, cuando había quedado eliminado frente a la Canarinha.

El conjunto asiático cerró así una actuación memorable, mientras que Brasil dejó escapar un empate que había conseguido gracias a una destacada actuación de Vinicius, autor de los dos goles de su equipo.