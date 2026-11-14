El gobernador Elías Suárez participó en la apertura del NASA Space Apps Challenge en el Óvalo del Parque Sur

En esta edición se alcanzó el récord de 638 inscriptos, donde Santiago del Estero se posicionó como la sede más grande de Argentina. Se desarrollará hasta este domingo 15 de noviembre.

Hoy 11:26

El gobernador Elías Suárez participó este sábado por la mañana de la apertura oficial de una nueva edición del hackathon internacional NASA Space Apps Challenge 2026, que se desarrollará hasta este domingo 15 de noviembre en las instalaciones de El Óvalo del Parque Sur, en la ciudad Capital, bajo el lema global "La próxima frontera" (The Next Frontier).

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Participaron también la ministra de educación, Mariela Nassif, el intendente de ciudad Capital, Mario Benavente; el subsecretario de Educación, Alejandro Píccoli, y los rectores de la Unse, Marcelino Ledesma, y de la Ucse, Luis Lucena, entre otros invitados.

El mandatario provincial recorrió el predio y dialogó con los jóvenes participantes, oportunidad en la que expresó el orgullo que representa para Santiago del Estero liderar esta convocatoria tecnológica a nivel nacional y continental y remarcó que la inversión en educación, ciencia y tecnología es el motor del desarrollo juvenil.

Vale resaltar que en esta edición se alcanzó el récord de 638 inscriptos, donde Santiago del Estero se posicionó como la sede más grande de Argentina; la segunda de Sudamérica y dentro del top 39 a nivel mundial.

En ese marco, ratificó el compromiso sostenido de la gestión provincial con el fortalecimiento de la educación pública, la innovación científica y la generación de oportunidades para que el talento local trascienda fronteras.

A lo largo de las 48 horas de esta maratón intensiva de innovación, los competidores trabajarán en el desarrollo de herramientas y soluciones tecnológicas para la Tierra, la Luna, Marte y el espacio profundo, resolviendo 14 desafíos oficiales diseñados por científicos de la NASA mediante el uso de datos satelitales abiertos de la agencia estadounidense y de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae).

La mayoría de los desafíos apuntan a problemáticas del propio planeta: detectar tendencias de cambio a partir de observaciones de la NASA; visualizar transformaciones de la superficie; diseñar rotaciones de cultivos más resistentes combinando datos satelitales, de suelo y de producción; unificar registros de focos de incendio de distintos satélites, entre otros.

Por reglamento oficial de la NASA, al obtenerse un cupo de Nominación Global (Global Nominee) cada diez equipos en competencia, la sede santiagueña logrará clasificar de manera directa entre 7 y 9 equipos a la instancia internacional en Washington, donde representarán a la provincia y a la República Argentina en busca de un podio mundial.

La convocatoria reflejó un amplio alcance federal y una destacada articulación del sistema educativo provincial, con la participación de 60 jóvenes provenientes de Frías, Forres, Loreto y localidades vecinas, además de representantes de Capital y La Banda.

Sobre el padrón activo confirmado, el 37,4% corresponde al nivel universitario (158 estudiantes de ingeniería, sistemas, biotecnología y ciencias aplicadas de la UNSE y la UCSE); el 30,3% al nivel superior tecnológico y terciario (128 participantes, con un rol protagónico del ITSE con 119 representantes, junto a institutos como ISET, IFD e ISPP); el 20,6% al nivel secundario y escuelas técnicas (87 alumnos de instituciones como las Escuelas Técnicas N° 1 y N° 1112 de Capital y Frías, Colegio Intercultural del Estero, Colegio La Asunción, San Cayetano, Espíritu Santo, Escuela Normal Manuel Belgrano, San Jorge e Instituto Paideia, entre otras); y el 11,6% a profesionales independientes y desarrolladores del sector privado.