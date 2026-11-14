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Copa Argentina 2026: cuándo se jugará la final y qué se sabe de la sede

Platense ya está clasificado para disputar el partido decisivo y espera por el ganador de Boca y Banfield. La organización confirmó la fecha, pero todavía resta definir el estadio y el horario.

Hoy 21:00
Boca festejo

La Copa Argentina 2026 se acerca a su definición y ya tiene fecha confirmada para conocer a su nuevo campeón. La gran final se disputará el miércoles 2 de diciembre, aunque todavía no se anunciaron oficialmente el horario ni el estadio que albergará el encuentro.

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Platense y Boca serán los animadores del encuentro decisivo de la temporada 2026.

La organización aguardará la definición de esa semifinal para establecer los detalles restantes del partido por el título. De esta manera, la sede y el horario de la final se conocerán una vez que estén confirmados los dos protagonistas.

El encuentro del 2 de diciembre no solo definirá al campeón de la edición 2026, sino que también tendrá importancia en la clasificación a las competencias internacionales, ya que el ganador de la Copa Argentina obtendrá un cupo para la Copa Libertadores 2027.

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