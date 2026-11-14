Impactante vuelco en Lomas del Golf: una mujer se descompensó mientras manejaba con sus dos hijas

El siniestro ocurrió durante la tarde de este sábado en el barrio capitalino. La mujer viajaba junto a sus dos hijas, de 2 y 7 años, cuando perdió el control del vehículo y terminó volcando. Las tres recibieron asistencia médica.

Hoy 20:55

Un accidente de tránsito se registró durante la tarde de este sábado 14 de noviembre en el barrio Lomas del Golf, de la ciudad Capital, donde una mujer que circulaba junto a sus dos hijas, de 2 y 7 años, perdió el control de su automóvil y terminó volcando tras sufrir una aparente descompensación.

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El episodio ocurrió en el sector de la manzana 10, cuando la conductora habría comenzado a sentirse mal mientras manejaba. En esas circunstancias, perdió el dominio del vehículo, que terminó completamente dado vuelta sobre la calzada, con las cuatro ruedas hacia arriba y daños visibles en los cristales.

A pesar de las características del accidente, la mujer y sus dos pequeñas hijas lograron salir del automóvil. Según la información preliminar, ninguna de las ocupantes habría sufrido heridas de gravedad, aunque la conductora presentaba algunas escoriaciones producto del vuelco.

La situación generó preocupación en el sector y motivó la llegada de los servicios de emergencia, que realizaron controles médicos a las tres ocupantes. También se buscó evaluar el estado de salud de la madre, debido a la descompensación que habría desencadenado el siniestro.

En el lugar intervino personal del SEASE 107, que brindó asistencia sanitaria a las tres ocupantes, mientras que efectivos de la Comisaría Comunitaria N.º 49 realizaron las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del accidente.