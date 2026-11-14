Pese a la inflación y el freno de la actividad, Milei acelera las privatizaciones y ratifica su plan económico

Con una inflación del 2,2% en octubre y señales de debilidad en el crecimiento, el Gobierno mantiene su estrategia económica.

Hoy 20:44

El Gobierno de Javier Milei decidió avanzar con nuevas privatizaciones y proyectos de inversión antes de fin de año, pese a la aceleración de la inflación y las dificultades que atraviesa la actividad económica. La estrategia oficial apunta a sostener el programa económico, ampliar la participación del sector privado y atraer capitales.

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El dato de inflación de octubre volvió a generar preocupación. Según el INDEC, los precios aumentaron un 2,2%, el registro mensual más elevado desde abril, y superaron las estimaciones de distintas consultoras. <Cite ref="turn753121search12"/>

Aunque el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que la inflación núcleo alcanzó su menor nivel en 15 meses, el índice general mostró que la desaceleración de los precios continúa enfrentando dificultades.

A este escenario se suman las dudas sobre el crecimiento de la economía durante 2026, que podría terminar por debajo del 2,1% previsto por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

El Gobierno avanza con la concesión de rutas nacionales

Una de las principales decisiones adoptadas fue la autorización para concesionar otros 27 tramos de rutas nacionales que atraviesan 16 provincias.

El sistema contempla la participación de empresas privadas, que deberán realizar tareas de mantenimiento, ampliación y mejoras de la infraestructura vial a cambio del cobro de peajes.

La licitación estará a cargo del Ministerio de Economía y permitirá ampliar la red de aproximadamente 9.000 kilómetros concesionados durante este año.

La privatización de AySA se concretaría en diciembre

Otro de los proyectos que continúa en la agenda oficial es la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA).

El traspaso de las acciones estatales al consorcio adjudicatario fue reprogramado para el 17 de diciembre, lo que también posterga el ingreso previsto de US$ 340 millones por la operación.

La medida forma parte de la política del Ejecutivo para reducir la participación estatal en empresas y servicios públicos.

Más de US$ 3.000 millones para proyectos en Vaca Muerta

En paralelo, el Gobierno aprobó dos nuevos proyectos vinculados con Vaca Muerta bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que representan desembolsos superiores a los US$ 3.000 millones.

Las iniciativas contemplan la construcción de una planta de procesamiento de líquidos derivados del gas natural y una red de gasoductos que conectará la cuenca neuquina con Bahía Blanca.

Según las estimaciones oficiales, estos desarrollos podrían generar 19.000 puestos de trabajo a partir de 2030, entre empleos directos e indirectos.

De esta manera, y con el cierre de 2026 cada vez más cerca, el Gobierno ratifica su apuesta por las privatizaciones y la inversión privada, mientras enfrenta el desafío de reducir la inflación y conseguir una recuperación sostenida de la actividad económica.