Ya ganó uno y va por más: todos los títulos que Boca podría sumar

El Xeneize se consagró campeón de la Tabla Anual y sigue en carrera en la Copa Sudamericana, la Copa Argentina y el Torneo Clausura. Una serie de resultados podría abrirle las puertas a nuevas finales.

Hoy 21:24

Boca atraviesa un cierre de 2026 cargado de desafíos y con la posibilidad de ampliar considerablemente su palmarés. Después de consagrarse campeón de la Tabla Anual de la Liga Profesional, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena mantiene abiertas varias competencias que podrían permitirle sumar hasta nueve títulos en total, contando el que ya consiguió.

El Xeneize alcanzó las 75 estrellas oficiales luego de vencer por 1-0 a Defensa y Justicia con un gol agónico de Enner Valencia. Sin embargo, el festejo podría ser apenas el comienzo de una serie de definiciones nacionales e internacionales.

En lo inmediato, Boca tiene tres objetivos principales. El primero es la Copa Sudamericana, cuya final disputará el 21 de noviembre ante Atlético Mineiro en Barranquilla, Colombia. Además, se encuentra en las semifinales de la Copa Argentina frente a Banfield y está clasificado a los octavos de final del Torneo Clausura.

La particularidad es que ganar esos torneos le permitiría acceder a otras competencias. Si conquista el Clausura, disputará el Trofeo de Campeones frente a Belgrano de Córdoba, ganador del Apertura. Además, por su consagración en la Tabla Anual, ya tiene asegurada su participación en la Supercopa Internacional.

También podría acceder a la Supercopa Argentina mediante los títulos nacionales y a la nueva Recopa de Campeones, que reunirá a los ganadores de distintas copas. En el plano internacional, conquistar la Sudamericana le daría la posibilidad de disputar la Recopa Sudamericana ante el campeón de la Libertadores.

De esta manera, los nueve títulos que aparecen en el horizonte de Boca son la Tabla Anual, la Copa Sudamericana, la Copa Argentina, el Torneo Clausura, el Trofeo de Campeones, la Supercopa Argentina, la Supercopa Internacional, la Recopa de Campeones y la Recopa Sudamericana.

De todos modos, no todas las consagraciones dependen exclusivamente de los resultados de este año, ya que algunas finales se disputarán posteriormente y los cruces podrían modificarse si un mismo equipo obtiene más de una clasificación.

Con una estrella ya asegurada y varias oportunidades por delante, Boca afronta un tramo decisivo que podría marcar uno de los períodos más exitosos de su historia.