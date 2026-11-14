Nuevo detenido por el triple crimen de Florencio Varela: quién es “Abel T” y qué vínculo tiene con “Pequeño J”

Fue capturado en Lima mediante un operativo coordinado por Interpol.

Hoy 21:26

Un nuevo avance se produjo en la investigación por el triple crimen de Florencio Varela, luego de que las autoridades confirmaran la detención en Perú de Abel Josuel Taya Humpire, de 32 años, acusado de integrar la organización criminal vinculada con los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

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El sospechoso, conocido como “Abel T”, fue capturado este sábado en el distrito de Santa Anita, en Lima, durante un procedimiento coordinado entre la Policía Federal Argentina (PFA) y las autoridades peruanas, a través de Interpol.

Taya Humpire era buscado por la Justicia argentina por su presunta participación en la estructura delictiva investigada por el triple homicidio ocurrido en septiembre de 2025.

El vínculo del detenido con “Pequeño J”

Según la investigación, “Abel T” habría cumplido funciones de custodia de Luis Alan Valverde Rodríguez, conocido como “Papá”, tío de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, uno de los principales imputados en la causa.

La identificación del sospechoso fue posible a partir de información aportada por Celeste Magalí González Guerrero, quien mencionó a un hombre conocido como “Abel” y lo describió como el custodio de “Papá”.

A partir de ese testimonio, los investigadores realizaron distintas tareas que permitieron establecer su identidad y reconstruir sus posibles vínculos con otros integrantes de la organización.

Además, las pesquisas lo relacionan con actividades de comercialización de drogas en Florencio Varela, una de las líneas de investigación vinculadas con el triple crimen.

La investigación sobre los asesinatos

Los investigadores también detectaron posibles conexiones entre Taya Humpire, Valverde Rodríguez y otras personas radicadas en José C. Paz, quienes habrían recibido información sobre lo que ocurría en la vivienda de Chañar 702, donde fueron asesinadas las tres jóvenes.

Estas circunstancias forman parte de las medidas destinadas a determinar qué función cumplió cada uno de los sospechosos y cómo se organizó el ataque.

La captura de “Abel T” se suma a las detenciones realizadas en el marco de la causa, mientras continúa la búsqueda de otros presuntos integrantes de la organización.

Con este nuevo procedimiento internacional, la Justicia argentina avanza en la identificación de los posibles responsables del triple crimen de Florencio Varela, uno de los casos policiales de mayor repercusión nacional.