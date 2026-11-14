Inflación de noviembre: qué puede pasar con los precios de la carne, el gas y los combustibles antes de fin de año

Tras el 2,2% registrado en octubre, las consultoras anticipan una posible desaceleración, aunque advierten que los aumentos de tarifas y alimentos podrían complicar el cierre de 2026.

Hoy 22:48

La inflación volvió a superar el 2% en octubre, pero el Gobierno de Javier Milei confía en que los precios retomen una tendencia descendente durante los últimos dos meses de 2026. Sin embargo, la carne, las tarifas de gas y los combustibles aparecen como los principales factores que podrían complicar ese objetivo.

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Según los últimos datos del INDEC, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 2,2% en octubre, mientras que la inflación núcleo fue del 1,5%, su nivel más bajo en 15 meses.

Este último indicador, que excluye los precios regulados y estacionales, fue destacado por el ministro de Economía, Luis Caputo, como una señal de que la desaceleración inflacionaria continúa.

Desde el Palacio de Hacienda atribuyeron la aceleración del índice general a los cambios en los subsidios de Zona Fría, los aumentos de los combustibles y las subas de algunos productos estacionales.

Los tres factores que podrían impulsar la inflación

Uno de los principales riesgos para noviembre y diciembre es el precio de la carne vacuna, que habitualmente registra aumentos durante los últimos meses del año.

El Banco Central (BCRA) advirtió que esta tendencia estacional podría generar nuevas presiones sobre el índice de precios, aunque estima que los incrementos serían menores a los registrados entre fines de 2025 y comienzos de 2026.

Otro factor es el aumento de las tarifas de gas, debido a la reducción de subsidios del régimen de Zona Fría. Los analistas señalan que parte del impacto comenzó a reflejarse en octubre y podría continuar durante noviembre.

A esto se suma la incertidumbre internacional por el precio del petróleo, que podría volver a subir si se intensifica el conflicto en Medio Oriente y generar nuevos incrementos en los combustibles.

Cuánto podría ser la inflación de noviembre

Las estimaciones privadas anticipan que el IPC de noviembre podría ubicarse entre el 1,7% y el 2%, aunque existen diferencias sobre el impacto de los aumentos regulados.

El Banco Hipotecario proyectó una inflación del 1,7%, mientras que otras estimaciones la sitúan cerca del 1,9% o 2%.

Entre los factores que podrían favorecer una desaceleración aparece la posible baja de los precios de las verduras, que registraron importantes aumentos durante octubre por cuestiones estacionales.

En cambio, la evolución de la carne, las tarifas y los combustibles será determinante para establecer si el índice general vuelve a ubicarse por debajo del 2%.

El Gobierno sostiene que la inflación seguirá bajando

Pese al repunte de octubre, el equipo económico mantiene su perspectiva de una reducción gradual de los precios.

“El ruido es transitorio. La inflación sigue bajando”, sostuvieron desde el Ministerio de Economía, al destacar que el componente núcleo muestra una desaceleración más marcada que el índice general.

Por su parte, el Banco Central reconoció que podrían existir presiones inflacionarias temporales, pero considera que la política fiscal y monetaria debería contribuir a moderar los aumentos.

Con este escenario, noviembre y diciembre serán determinantes para conocer cómo termina el año la inflación argentina, mientras las consultoras mantienen sus proyecciones en torno al 30% anual para 2026.