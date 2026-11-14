Lejos del escándalo de Wanda Nara y la China Suárez, Maxi López disfrutó de una tarde especial con sus hijos

El exfutbolista compartió imágenes de una jornada familiar junto a Valentino, Constantino, Benedicto y la pequeña Elle. Entre partidos de fútbol y momentos de complicidad, mostró cómo sus hijos disfrutan del tiempo juntos.

Hoy 22:48

En medio de las nuevas polémicas que involucran a Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez, Maxi López eligió compartir un momento familiar durante este sábado 14 de noviembre. El exfutbolista publicó en sus redes sociales una serie de videos junto a sus hijos, quienes disfrutaron de una tarde marcada por el fútbol y el cariño entre hermanos.

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“Haciendo el aguante a los hermanos”, escribió López en una de sus historias de Instagram, donde mostró a Valentino junto a su pequeña hermana Elle, hija de su relación con Daniela Christiansson, mientras acompañaban a Constantino y Benedicto durante sus compromisos deportivos.

La jornada transcurrió en las inmediaciones de una cancha de fútbol, donde los dos adolescentes disputaban sus respectivos partidos. En uno de los momentos más tiernos, Constantino y Benedicto se acercaron al alambrado para saludar a su hermanita, aprovechando un descanso del encuentro. “Pausa de hidratación”, comentó Maxi al compartir la escena.

Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención fue la complicidad entre Valentino y Elle. Mientras sus hermanos jugaban, el mayor de los hijos de López se encargó de acompañar y entretener a la pequeña, protagonizando distintas escenas de juegos y sonrisas que quedaron registradas en los videos.

Las publicaciones llegaron en medio de una nueva escalada de tensión entre Wanda Nara y la China Suárez, quienes protagonizaron un fuerte intercambio de mensajes y acusaciones en redes sociales, luego de las repercusiones por el reciente conflicto familiar con Mauro Icardi.

Mientras la controversia continúa generando repercusiones en el mundo del espectáculo, Maxi López compartió una postal diferente de su fin de semana, con el deporte y el vínculo entre sus hijos como protagonistas de una jornada familiar.