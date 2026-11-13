Godoy Cruz y Tristán Suárez chocan por el ascenso a Primera División en una final que promete

El Tomba y el Lechero se enfrentarán este domingo desde las 17 en Córdoba, con un lugar en la Liga Profesional 2027 en juego. El perdedor tendrá otra oportunidad en el Reducido.

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Godoy Cruz y Tristán Suárez protagonizarán este domingo 15 de noviembre, desde las 17, la gran final de la Primera Nacional 2026, que definirá al primer equipo ascendido a la Liga Profesional 2027. El encuentro se disputará en el estadio Julio César Villagra de Belgrano de Córdoba, con el arbitraje de Nicolás Ramírez.

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El Tomba llega a esta instancia después de quedarse con el primer puesto de la Zona A con 66 puntos, los mismos que Ferro, pero con una mejor diferencia de gol. En la última fecha consiguió una agónica victoria por 2-1 ante Almirante Brown, resultado que le permitió asegurar su lugar en la definición y mantener viva la ilusión de regresar rápidamente a Primera División.

Por su parte, Tristán Suárez fue el líder de la Zona B con 64 unidades, dos más que Atlanta. El Lechero completó una destacada campaña y buscará conseguir un ascenso histórico a la máxima categoría del fútbol argentino.

La final se disputará a partido único y en estadio neutral. Si los equipos igualan durante los 90 minutos reglamentarios, habrá un tiempo suplementario de 30 minutos y, en caso de persistir el empate, el ascenso se definirá mediante tiros desde el punto penal.

El ganador se consagrará campeón de la Primera Nacional y obtendrá el primer ascenso, mientras que el perdedor tendrá una segunda oportunidad de llegar a la máxima categoría a través del Torneo Reducido.

El encuentro contará con Nicolás Ramírez como árbitro principal, acompañado por Pablo González y Eric Grunmann como asistentes. Además, Hernán Mastrángelo estará a cargo del VAR. La final podrá seguirse en vivo por LPF Play.