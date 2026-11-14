El tiempo en Santiago del Estero para este domingo 15 de noviembre: probabilidad de tormentas y una máxima de 32 °C

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con condiciones inestables, tormentas aisladas durante las primeras horas y mayor nubosidad hacia la tarde. También podrían registrarse chaparrones durante la noche.

Hoy 01:05

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este domingo una jornada con temperaturas elevadas y condiciones de inestabilidad en Santiago del Estero. La mínima prevista será de 22 °C, mientras que la máxima alcanzará los 32 °C durante la tarde, con probabilidades de precipitaciones en distintos momentos del día.

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Durante la madrugada se esperan tormentas aisladas, con una temperatura cercana a los 23 °C y vientos del sector este de entre 7 y 12 km/h. Por la mañana, el termómetro descenderá hasta los 22 °C, mientras que continuarán las posibilidades de tormentas, con vientos del norte de entre 13 y 22 km/h.

Para la tarde se prevé el momento más caluroso de la jornada, con una máxima de 32 °C y cielo mayormente nublado. El viento soplará del noreste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Hacia la noche, la temperatura bajará hasta los 27 °C, con probabilidad de chaparrones y vientos del este de entre 23 y 31 km/h.

En cuanto a las precipitaciones, el organismo nacional anticipa una probabilidad de entre el 10 y el 40 % durante la madrugada y la mañana. Para la tarde no se esperan lluvias, mientras que hacia la noche las posibilidades volverán a ubicarse entre el 10 y el 40 %. Tampoco se anuncian ráfagas de viento significativas durante la jornada.

Por otra parte, el pronóstico para el lunes 16 de noviembre anticipa un ascenso de la temperatura, con una mínima de 21 °C y una máxima de 34 °C. Se esperan tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana, mientras que hacia la tarde podrían registrarse tormentas que se intensificarían durante la noche. La probabilidad de precipitaciones alcanzará entre el 40 y el 70 % en la segunda mitad del día.