León XIV dejó un emotivo mensaje en Perú: “Comprendí mejor el Evangelio gracias a la fe de ustedes”

El Sumo Pontífice visitó el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, en Zaña, donde encabezó una ceremonia religiosa y recordó su vínculo con el pueblo peruano.

Hoy 20:36

El papa León XIV fue recibido este sábado por miles de fieles en la localidad peruana de Zaña, donde visitó el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo y participó de una emotiva ceremonia religiosa en el marco de su gira apostólica por Perú.

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La visita formó parte de las actividades de clausura del año jubilar por el tercer centenario de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, una de las figuras más importantes de la historia religiosa del país.

Durante su encuentro con los fieles, el Pontífice recordó especialmente los años que vivió en territorio peruano y expresó su agradecimiento por las enseñanzas recibidas durante su tarea pastoral.

“Comprendí mejor el Evangelio gracias a la fe de ustedes. Quiero darles las gracias de todo corazón”, manifestó León XIV ante la multitud.

Una multitud acompañó al Papa en Zaña

El Sumo Pontífice llegó a la localidad alrededor de las 17.30, mientras el repique de las campanas anunciaba su presencia y numerosos vecinos se congregaban para saludarlo.

Uno de los momentos más llamativos de la jornada fue la participación de jinetes y amazonas vestidos con trajes tradicionales, quienes acompañaron el recorrido papal como una muestra de las costumbres culturales de la región.

Al ingresar al santuario, León XIV se acercó a la imagen de Santo Toribio de Mogrovejo y depositó un ramo de rosas como ofrenda, en un gesto de homenaje y devoción.

Posteriormente, participó de un encuentro de oración junto a los fieles que llegaron hasta el histórico lugar.

El vínculo especial de León XIV con Perú

La visita tuvo un significado particular para el Papa, ya que durante su etapa como obispo de Chiclayo acostumbraba peregrinar hasta Zaña para rezar ante la tumba de Santo Toribio de Mogrovejo.

En una carta escrita con motivo del aniversario de su canonización, el Pontífice recordó que su experiencia en Perú le permitió comprender más profundamente el significado de su vocación religiosa.

“Esa experiencia me acercó de modo particular a santo Toribio, quien también llegó desde lejos a una tierra que terminó haciendo suya por la caridad pastoral”, expresó.

El santo, que se desempeñó como arzobispo de Lima entre los siglos XVI y XVII, es recordado por su trabajo de evangelización y acompañamiento a distintas comunidades de América Latina.

De esta manera, León XIV renovó su vínculo con el pueblo peruano, al que dedicó palabras de agradecimiento y afecto durante una jornada marcada por la fe, la historia y las tradiciones religiosas.