La Banda recuperó la normalidad tras el fuerte temporal: intenso operativo municipal desde la madrugada

Los equipos de Obras y Servicios Públicos y Alerta Banda trabajaron desde las 5 de la mañana para atender los daños ocasionados por la tormenta.

Hoy 00:54

Luego del fuerte temporal que afectó a La Banda durante la noche, la Municipalidad informó que la ciudad recuperó la normalidad en líneas generales, tras un amplio operativo de asistencia y reparación de daños desplegado desde las primeras horas de la madrugada.

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Las tareas comenzaron alrededor de las 5 de la mañana, con la intervención de personal de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y del programa Alerta Banda, cuyos equipos recorrieron distintos sectores para responder a las necesidades de los vecinos afectados por la tormenta.

Uno de los principales objetivos del operativo fue restablecer el sistema de alumbrado público, que sufrió inconvenientes como consecuencia de las intensas condiciones climáticas.

En ese marco, los trabajadores municipales realizaron reparaciones de postes y cableados en diferentes puntos de la ciudad, logrando normalizar el servicio en los sectores intervenidos.

Además, los equipos operativos llevaron adelante tareas de asistencia territorial para atender las demandas de las familias damnificadas y avanzar con la recuperación de los espacios afectados.

Desde la gestión del intendente Llamil Abdala destacaron la importancia del trabajo preventivo y la rápida intervención del personal municipal para reducir las consecuencias del temporal.

De esta manera, La Banda logró recuperar gran parte de su funcionamiento habitual, luego de una intensa jornada de tareas destinadas a restablecer los servicios y acompañar a los vecinos tras la tormenta.